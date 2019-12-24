ЭКОНОМИКА РБ

МИНЛЕСХОЗ ОПУБЛИКОВАЛ АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ОБЛАСТНЫХ ГОРОДАХ

15:08 24.12.2019 Министерство лесного хозяйства опубликовало адреса елочных базаров, которые развернули лесохозяйственные учреждения в областных центрах Беларуси с 20 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, организации Минлесхоза развернули торговлю более чем на 1100 объектах. Приобрести новогодние деревья по наиболее выгодным ценам можно непосредственно в лесничествах. Торговые точки, расположенные в Минске: ул. Багратиона, 70 (ГЛХУ «Минский лесхоз»); ул. Притыцкого, 146 (Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр). Торговые точки, расположенные в Бресте: с 20 по 31 декабря: ул. Гоголя (пересечение с ул. Куйбышева); ул. Кобринская, 53; проспект Машерова, 17; ул. Волгоградская, 19; ул. Пушкинская, у входа на рынок; шоссе Варшавское, 1; бульвар Космонавтов (пересечение с ул. Гоголя); ул. Радужная (пересечение с ул. Красногвардейской); ул. Суворова, 104 (пересечение с ул. Волгоградской); ул. Сябровская, 61/1; аллея ул. Гоголя (пересечение с ул. Советской); ул. Московская, 328; с 26 по 31 декабря: ул. Московская, 273А; ул. Адамковская, 44А; проспект Партизанский, 17; ул. Московская, 329. Торговые точки, расположенные в Витебске: улица Правды, 64а (в районе магазина «Доброном»); проспект Строителей, 15в (в районе ТЦ «Трио»); пересечение улиц М. Горького и Академика Павлова; улица Воинов Интернационалистов, 11а (в районе магазина «Копеечка»); ЧУП «Полоцкий колхозный рынок»; ЧУП «Смоленский колхозный рынок»; улица Мира, 44; рынок «Южный» ООО «Витебская экономическая ассоциация АСК»; пересечение улиц Смоленской и проспекта Фрунзе; улица Смоленская, 3/1, у магазина №23 ОАО «Витебские продукты»; пересечение проспектов Черняховского и Строителей; улица Титова (у дома № 113); улица Гагарина (в районе магазина ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»); площадь Пролетарская; проспект Победы (у магазина № 141 ОАО «Веста»); улица Чкалова, остановка городского транспорта «Юг-7»; улица Чкалова, остановка городского транспорта «Молодёжная»; проспект Московский, 45/1; Московский проспект, 130 (в районе магазина «Евроопт»). Торговые точки, расположенные в Гродно: ул. Щорса, 26 (на территории, прилегающей к продовольственному магазину ГГТУП «Купалинка»); пр-т. Космонавтов (на территории автовокзала); ул. Тимирязева, 8 (между бизнесцентром «Августовский» и гипермаркетом «Евроопт); ул. Лиможа (на территории между универсамом «Алми» и магазином «Евроопт»); ул. Дзержинского (около мини-рынка «Девятовка»); ул. Дубко, 17 (на территории торгового центра «OldСity»); ул. Горького,75 (на территории около универсама «Нарочь»); БЛК (на территории около мини-рынка «Форты»); ул. Болдина, 16 (на территории около магазина «Квасовский»); ул. Поповича, 14 (на территории около магазина «Каскад»); ул. О. Соломовой, 70 (на территории около универсама «Евроопт»); ул. Суворова (территория Неманского лесничества); пр-т. Я. Купалы (на территории около универсама «Брест»); ул. Победы, 47 (на территории около универсама «Евроопт»); пр-т. Клецкова, 15А (на территории около ресторана «Туран»); Индурское шоссе, 8 (на территории около магазина «Нарочь»); ул. Стрелковая, 21 (на территории около магазина «Евроопт»); ул. Великая Ольшанка, 13 (на территории около магазина «Евроопт»); ул. Малыщинская, 25 (на территории около магазина «Дионис»). Торговые точки, расположенные в Могилеве: ул. Каштановая, 2; рынки коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г.Могилева» (по проспекту Витебскому, по ул.Островского, по проспекту Шмидта в районе дома № 11); рынки коммунального унитарного пред-приятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева» («Дубровенский», «Придорожный»); ул. Бялыницкого-Бирули (район магазина «Бруснiчка»); ул. Лазаренко (район рынка «Виленский»); рынок «Олимпийский» по улице Гоголя, 2б; рынок «Привокзальный» по улице Гришина, 2; мини-рынок «Казимировский» закрытого акционерного общества «Футбольный клуб «Днепр»; площадка по улице Кулешова (вблизи дома 24а); ул. Лазаренко (район рынка «Виленский»); ул. Мовчанского (район торгового объекта «Континент»); рынки коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г. Могилева» (по улице Островского, по проспекту Шмидта в районе дома № 11, по проспекту Витебскому).