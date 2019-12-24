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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЛЕСХОЗ ОПУБЛИКОВАЛ АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ОБЛАСТНЫХ ГОРОДАХ
15:08 24.12.2019
Министерство лесного хозяйства опубликовало адреса елочных базаров, которые развернули лесохозяйственные учреждения в областных центрах Беларуси с 20 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, организации Минлесхоза развернули торговлю более чем на 1100 объектах. Приобрести новогодние деревья по наиболее выгодным ценам можно непосредственно в лесничествах.
Торговые точки, расположенные в Минске:
ул. Багратиона, 70 (ГЛХУ «Минский лесхоз»);
ул. Притыцкого, 146 (Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр).
Торговые точки, расположенные в Бресте:
с 20 по 31 декабря:
ул. Гоголя (пересечение с ул. Куйбышева);
ул. Кобринская, 53;
проспект Машерова, 17;
ул. Волгоградская, 19;
ул. Пушкинская, у входа на рынок;
шоссе Варшавское, 1;
бульвар Космонавтов (пересечение с ул. Гоголя);
ул. Радужная (пересечение с ул. Красногвардейской);
ул. Суворова, 104 (пересечение с ул. Волгоградской);
ул. Сябровская, 61/1;
аллея ул. Гоголя (пересечение с ул. Советской);
ул. Московская, 328;
с 26 по 31 декабря:
ул. Московская, 273А;
ул. Адамковская, 44А;
проспект Партизанский, 17;
ул. Московская, 329.
Торговые точки, расположенные в Витебске:
улица Правды, 64а (в районе магазина «Доброном»);
проспект Строителей, 15в (в районе ТЦ «Трио»);
пересечение улиц М. Горького и Академика Павлова;
улица Воинов Интернационалистов, 11а (в районе магазина «Копеечка»);
ЧУП «Полоцкий колхозный рынок»;
ЧУП «Смоленский колхозный рынок»;
улица Мира, 44;
рынок «Южный» ООО «Витебская экономическая ассоциация АСК»;
пересечение улиц Смоленской и проспекта Фрунзе;
улица Смоленская, 3/1, у магазина №23 ОАО «Витебские продукты»;
пересечение проспектов Черняховского и Строителей;
улица Титова (у дома № 113);
улица Гагарина (в районе магазина ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»);
площадь Пролетарская;
проспект Победы (у магазина № 141 ОАО «Веста»);
улица Чкалова, остановка городского транспорта «Юг-7»;
улица Чкалова, остановка городского транспорта «Молодёжная»;
проспект Московский, 45/1;
Московский проспект, 130 (в районе магазина «Евроопт»).
Торговые точки, расположенные в Гродно:
ул. Щорса, 26 (на территории, прилегающей к продовольственному магазину ГГТУП «Купалинка»);
пр-т. Космонавтов (на территории автовокзала);
ул. Тимирязева, 8 (между бизнесцентром «Августовский» и гипермаркетом «Евроопт);
ул. Лиможа (на территории между универсамом «Алми» и магазином «Евроопт»);
ул. Дзержинского (около мини-рынка «Девятовка»);
ул. Дубко, 17 (на территории торгового центра «OldСity»);
ул. Горького,75 (на территории около универсама «Нарочь»);
БЛК (на территории около мини-рынка «Форты»);
ул. Болдина, 16 (на территории около магазина «Квасовский»);
ул. Поповича, 14 (на территории около магазина «Каскад»);
ул. О. Соломовой, 70 (на территории около универсама «Евроопт»);
ул. Суворова (территория Неманского лесничества);
пр-т. Я. Купалы (на территории около универсама «Брест»);
ул. Победы, 47 (на территории около универсама «Евроопт»);
пр-т. Клецкова, 15А (на территории около ресторана «Туран»);
Индурское шоссе, 8 (на территории около магазина «Нарочь»);
ул. Стрелковая, 21 (на территории около магазина «Евроопт»);
ул. Великая Ольшанка, 13 (на территории около магазина «Евроопт»);
ул. Малыщинская, 25 (на территории около магазина «Дионис»).
Торговые точки, расположенные в Могилеве:
ул. Каштановая, 2;
рынки коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г.Могилева» (по проспекту Витебскому, по ул.Островского, по проспекту Шмидта в районе дома № 11);
рынки коммунального унитарного пред-приятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева» («Дубровенский», «Придорожный»);
ул. Бялыницкого-Бирули (район магазина «Бруснiчка»);
ул. Лазаренко (район рынка «Виленский»);
рынок «Олимпийский» по улице Гоголя, 2б;
рынок «Привокзальный» по улице Гришина, 2;
мини-рынок «Казимировский» закрытого акционерного общества «Футбольный клуб «Днепр»;
площадка по улице Кулешова (вблизи дома 24а);
ул. Лазаренко (район рынка «Виленский»);
ул. Мовчанского (район торгового объекта «Континент»);
рынки коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г. Могилева» (по улице Островского, по проспекту Шмидта в районе дома № 11, по проспекту Витебскому).
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