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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЛЕСХОЗ ОПУБЛИКОВАЛ АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ОБЛАСТНЫХ ГОРОДАХ
15:08 24.12.2019

Министерство лесного хозяйства опубликовало адреса елочных базаров, которые развернули лесохозяйственные учреждения в областных центрах Беларуси с 20 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, организации Минлесхоза развернули торговлю более чем на 1100 объектах. Приобрести новогодние деревья по наиболее выгодным ценам можно непосредственно в лесничествах.

Торговые точки, расположенные в Минске:

ул. Багратиона, 70 (ГЛХУ «Минский лесхоз»);

ул. Притыцкого, 146 (Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр).

Торговые точки, расположенные в Бресте:

с 20 по 31 декабря:

ул. Гоголя (пересечение с ул. Куйбышева);

ул. Кобринская, 53;

проспект Машерова, 17;

ул. Волгоградская, 19;

ул. Пушкинская, у входа на рынок;

шоссе Варшавское, 1;

бульвар Космонавтов (пересечение с ул. Гоголя);

ул. Радужная (пересечение с ул. Красногвардейской);

ул. Суворова, 104 (пересечение с ул. Волгоградской);

ул. Сябровская, 61/1;

аллея ул. Гоголя (пересечение с ул. Советской);

ул. Московская, 328;

с 26 по 31 декабря:

ул. Московская, 273А;

ул. Адамковская, 44А;

проспект Партизанский, 17;

ул. Московская, 329.

Торговые точки, расположенные в Витебске:

улица Правды, 64а (в районе магазина «Доброном»);

проспект Строителей, 15в (в районе ТЦ «Трио»);

пересечение улиц М. Горького и Академика Павлова;

улица Воинов Интернационалистов, 11а (в районе магазина «Копеечка»);

ЧУП «Полоцкий колхозный рынок»;

ЧУП «Смоленский колхозный рынок»;

улица Мира, 44;

рынок «Южный» ООО «Витебская экономическая ассоциация АСК»;

пересечение улиц Смоленской и проспекта Фрунзе;

улица Смоленская, 3/1, у магазина №23 ОАО «Витебские продукты»;

пересечение проспектов Черняховского и Строителей;

улица Титова (у дома № 113);

улица Гагарина (в районе магазина ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»);

площадь Пролетарская;

проспект Победы (у магазина № 141 ОАО «Веста»);

улица Чкалова, остановка городского транспорта «Юг-7»;

улица Чкалова, остановка городского транспорта «Молодёжная»;

проспект Московский, 45/1;

Московский проспект, 130 (в районе магазина «Евроопт»).

Торговые точки, расположенные в Гродно:

ул. Щорса, 26 (на территории, прилегающей к продовольственному магазину ГГТУП «Купалинка»);

пр-т. Космонавтов (на территории автовокзала);

ул. Тимирязева, 8 (между бизнесцентром «Августовский» и гипермаркетом «Евроопт);

ул. Лиможа (на территории между универсамом «Алми» и магазином «Евроопт»);

ул. Дзержинского (около мини-рынка «Девятовка»);

ул. Дубко, 17 (на территории торгового центра «OldСity»);

ул. Горького,75 (на территории около универсама «Нарочь»);

БЛК (на территории около мини-рынка «Форты»);

ул. Болдина, 16 (на территории около магазина «Квасовский»);

ул. Поповича, 14 (на территории около магазина «Каскад»);

ул. О. Соломовой, 70 (на территории около универсама «Евроопт»);

ул. Суворова (территория Неманского лесничества);

пр-т. Я. Купалы (на территории около универсама «Брест»);

ул. Победы, 47 (на территории около универсама «Евроопт»);

пр-т. Клецкова, 15А (на территории около ресторана «Туран»);

Индурское шоссе, 8 (на территории около магазина «Нарочь»);

ул. Стрелковая, 21 (на территории около магазина «Евроопт»);

ул. Великая Ольшанка, 13 (на территории около магазина «Евроопт»);

ул. Малыщинская, 25 (на территории около магазина «Дионис»).

Торговые точки, расположенные в Могилеве:

ул. Каштановая, 2;

рынки коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г.Могилева» (по проспекту Витебскому, по ул.Островского, по проспекту Шмидта в районе дома № 11);

рынки коммунального унитарного пред-приятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева» («Дубровенский», «Придорожный»);

ул. Бялыницкого-Бирули (район магазина «Бруснiчка»);

ул. Лазаренко (район рынка «Виленский»);

рынок «Олимпийский» по улице Гоголя, 2б;

рынок «Привокзальный» по улице Гришина, 2;

мини-рынок «Казимировский» закрытого акционерного общества «Футбольный клуб «Днепр»;

площадка по улице Кулешова (вблизи дома 24а);

ул. Лазаренко (район рынка «Виленский»);

ул. Мовчанского (район торгового объекта «Континент»);

рынки коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г. Могилева» (по улице Островского, по проспекту Шмидта в районе дома № 11, по проспекту Витебскому).
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