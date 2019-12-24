В Брестской области на 1 декабря 2019 года деятельность в качестве индивидуального предпринимателя осуществляют 34,4 тыс. человек. За 11 месяцев текущего года ими уплачено в бюджет 68,1 млн руб. налогов и неналоговых платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, основными сферами деятельности индивидуальных предпринимателей являются торговля, в которой занято 14,2 тыс. ИП, или 41,2% от всех зарегистрированных, а также транспортные услуги (4,5 тыс., или 13%) и строительство (3,4 тыс., или 10%). В совокупности в названных отраслях занято почти 65% индивидуальных предпринимателей.

На долю индивидуальных предпринимателей, занятых в торговой, транспортной и строительной сферах, приходится 68% в общем объеме платежей этой категории плательщиков области, в том числе в торговой – 52,3% (35,6 млн руб.), транспортной – 9,5% (6,5 млн руб.), строительной – 6,3% (4,3 млн руб.).

Если в торговле рост численности ИП и их платежей примерно сопоставим (1,7% и 1,4%), то в строительстве прирост платежей (15,9%) значительно превышает прирост количества ИП-строителей (10,9%). Отличается ситуация в транспортной сфере: при увеличении количества ИП на 16,9% платежи приросли на 13%.

Значительный прирост численности ИП отмечен в таких видах деятельности, как обрабатывающая промышленность (5,7%), общественное питание (41,8%), информация и связь (12,4%), операции с недвижимым имуществом (8,3%).