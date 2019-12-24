РУП «Белпочта» с 1 января 2020 года начнет взимать комиссию при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна почтовых отделений посредством ЕРИП в пользу производителей услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дополнительная плата составит 0,6 рубля за каждый платеж.

При этом комиссия не взимается при осуществлении платежей: участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа); в бюджет; на благотворительные счета; в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги; в пользу РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС»; в пользу РУП «Белпочта».

При оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.