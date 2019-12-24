ЭКОНОМИКА РБ

РАБОТА НЕКОТОРЫХ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ ИЗМЕНИТСЯ НА ВРЕМЯ ЗИМНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

14:13 24.12.2019 Работа некоторых столичных автобусных маршрутов изменится на время зимних школьных каникул. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», будут внесены изменения в работу следующих маршрутов: с 26 декабря по 11 января – отменена работа автобусных маршрутов №188С, №196; 26-28 декабря, 8-10 января и 30-31 декабря, 3, 4 и 6 января – работа автобусных маршрутов №141А, №141Б будет организована по отдельным расписаниям; 31 декабря отменена работа автобусного маршрута №185С.