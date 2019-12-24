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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТА НЕКОТОРЫХ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ ИЗМЕНИТСЯ НА ВРЕМЯ ЗИМНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
14:13 24.12.2019
Работа некоторых столичных автобусных маршрутов изменится на время зимних школьных каникул.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», будут внесены изменения в работу следующих маршрутов:
с 26 декабря по 11 января – отменена работа автобусных маршрутов №188С, №196;
26-28 декабря, 8-10 января и 30-31 декабря, 3, 4 и 6 января – работа автобусных маршрутов №141А, №141Б будет организована по отдельным расписаниям;
31 декабря отменена работа автобусного маршрута №185С.
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