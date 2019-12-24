Впервые за всю свою историю Национальный аэропорт Минск 23 декабря обслужил 5-миллионного пассажира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, юбилейным стал пассажир, прибывший из Франкфурта рейсом LH1486 авиакомпании Lufthansa.

«Встреча 5-миллионного пассажира – это значимое событие в производственной деятельности не только аэропорта, но и во всей гражданской авиации Республики Беларусь. Это важный показатель стабильности работы авиапредприятия. В этом году отметку в 5 млн по пассажиропотоку мы достигли впервые за историю аэропорта. Это говорит о позитивной динамике авиаперевозок в Беларуси. И нам, безусловно, приятно не только ежедневно работать над повышением качества обслуживания и уровня сервиса, но и периодически чествовать таких особенных, очень важных для аэропорта пассажиров», – отметил генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Дмитрий Меликян.

Впервые миллионный пассажир в Национальном аэропорту Минск был обслужен 25 декабря 2008 года, в 2013 году – торжественно встречали 2-миллионного пассажира. 10 ноября 2016 года, впервые в истории гражданской авиации Беларуси, Национальный аэропорт Минск встретил своего 3-миллионного пассажира за календарный год, а спустя год, 19 декабря 2017 года был обслужен 4-миллионный пассажир.