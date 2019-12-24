ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК ОБСЛУЖИЛ 5-МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА
13:54 24.12.2019

Впервые за всю свою историю Национальный аэропорт Минск 23 декабря обслужил 5-миллионного пассажира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, юбилейным стал пассажир, прибывший из Франкфурта рейсом LH1486 авиакомпании Lufthansa.

«Встреча 5-миллионного пассажира – это значимое событие в производственной деятельности не только аэропорта, но и во всей гражданской авиации Республики Беларусь. Это важный показатель стабильности работы авиапредприятия. В этом году отметку в 5 млн по пассажиропотоку мы достигли впервые за историю аэропорта. Это говорит о позитивной динамике авиаперевозок в Беларуси. И нам, безусловно, приятно не только ежедневно работать над повышением качества обслуживания и уровня сервиса, но и периодически чествовать таких особенных, очень важных для аэропорта пассажиров», – отметил генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Дмитрий Меликян.

Впервые миллионный пассажир в Национальном аэропорту Минск был обслужен 25 декабря 2008 года, в 2013 году – торжественно встречали 2-миллионного пассажира. 10 ноября 2016 года, впервые в истории гражданской авиации Беларуси, Национальный аэропорт Минск встретил своего 3-миллионного пассажира за календарный год, а спустя год, 19 декабря 2017 года был обслужен 4-миллионный пассажир.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2019
валюта курс
EUR 2.3236
USD 2.0977
RUB 3.3692
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3227 -0.0009
USD 2.0962 -0.0015
RUB 3.3733 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3220 2.3250
USD 2.0960 2.1000
RUB 3.3570 3.3730
подробнее

Конвертация в банках
на 24.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1100
EUR/RUB 68.7500 69.4000
USD/RUB 62.0500 62.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте