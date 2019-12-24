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ЭКОНОМИКА РБ


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ 20 ТОНН ГОВЯДИНЫ ИЗ БЕЛАРУСИ С ПРИЗНАКАМИ ПЕРЕМАРКИРОВКИ
13:37 24.12.2019

В рамках осуществляемого в ППУ «Красная Горка» контроля животноводческой продукции, поступающей с территории Беларуси, Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 20 декабря текущего года запрещен ввоз партии замороженной бескостной говядины общим весом 20 тонн.

Как сообщает сайт ведомства, это решение было принято по результатам проведенного совместно со Смоленской таможней досмотра груза с его полной выгрузкой и характера выявленных нарушений.

Основанием для указанной процедуры досмотра послужила обоснованная уверенность в отправке на российский рынок продукции, не соответствующей заявленному происхождению, в том числе из стран, товары из которых запрещены к поставкам в Россию.

Так, согласно предоставленным сопроводительным документам говядина была выработана предприятием ООО «Акдимол» (Минская область, Молодеченский район).

Вместе с тем, по данным государственной информационной системы «Аргус» установлена тесная временная связь между ввозом на указанное предприятие аналогичной продукции с территории Украины и отгрузкой задержанной партии в Россию.

При этом в ходе проведенного досмотра ветеринарные инспекторы Управления Россельхознадзора обнаружили, что имевшиеся маркировочные этикетки не закреплены на блоках должным образом, также присутствовали нарушения целостности упаковки. Кроме того, сами маркировочные этикетки оказались нанесены таким образом, что вскрытие упаковки возможно было осуществить без нарушения их целостности.

Выявленные факты являются нарушением действующих требований, не исключают перемаркировки продукции в целях сокрытия ее украинского происхождения, а также свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны белорусской ветеринарной службы при отправке животноводческих грузов российским получателям.

В связи с указанными нарушениями Управлением Россельхознадзора принято решение о возврате говядины отправителю.
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