Работа городского пассажирского транспорта Минска изменится в период проведения новогодних праздничных мероприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с проведением массовых праздничных мероприятий, посвященных встрече 2020 года, и прогнозируемым увеличением пассажиропотока предусмотрено увеличение выпуска с 24 декабря по 7 января с 10.00 до 22.00 на автобусном маршруте №1.

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения города в новогоднюю ночь 1 января 2020 года с 0.00 до 5.00 будет организована работа следующих маршрутов общественного пассажирского транспорта:

автобусных:

№1 «ДС Веснянка – Вокзал», интервал – 10 минут;

№22 «ДС Ангарская-4 – ДС Чижовка», интервал – 20 минут;

№26 «ДС Восточная – Павлины Медёлки», интервал – 30 минут;

№42 «ДС Сухарево-5 - Люцинская», интервал – 16 минут;

№43Д «ст.м. Тракторный завод – Степянка», интервал – 20 минут;

№44 «ДС Карастояновой – ст. Ждановичи», интервал – 33 минуты;

№54 «ДС Запад-3 – ст.м. Спортивная», интервал – 20 минут;

№69 «Вокзал – Масюковщина (автостоянка)», интервал – 20 минут;

№72 «ДС Шабаны – ст.м. Могилевская», интервал – 16 минут;

№73 «ДС Серова – Лебяжий», интервал – 20 минут;

№74С «ДС Малиновка-4 – Городской Вал», интервал – 20 минут;

№90 «АС Юго-Западная – Семеняко», интервал – 15 минут;

№95 «ДС Калиновского – Степянка», интервал – 20 минут;

№99 «ДС Уручье-4 – Военная академия», интервал – 16 минут;

№100 «ДС Славинского – Аэропорт «Минск-1», интервал – 10 минут;

№105 «ДС Карастояновой – Зацень», интервал – 60 минут;

№112С «АС Автозаводская – Сокол», интервал – 37 минут;

№115Э «Вокзал – Тубдиспансер», интервал – 20 минут;

№132 «ДС Малиновка-4 – Щомыслица», интервал – 60 минут;

№135 «Новая Боровая – ст.м. Уручье», интервал – 30 минут;

№147 «ДС Малиновка-4 – Брилевичи», интервал – 15 минут;

№149 «ДС Запад-3 – ст.м. Кунцевщина – Люцинская», интервал – 20 минут;

№159 «ДС Запад-3 – Каменная горка-5», интервал – 15 минут;

№162 «ДС Карбышева – Цна», интервал – 60 минут;

№921 «ДС Зеленый Луг-6 – ст.м. Восток», интервал – 15 минут;

троллейбусных:

№3 «ДС Ангарская-4 – Вокзал», интервал – 18 минут;

№6 «ДС Лошица-2 – Вокзал», интервал – 15 минут;

№20 «ДС Серебрянка – Вокзал», интервал – 16 минут;

№27 «ДС Курасовщина – ДС Дружная», интервал – 15 минут;

№29 «ДС Калиновского – пл. Мясникова», интервал – 16 минут;

№48 «ДС Кунцевщина – Лобанка», интервал – 16 минут;

№53 «ДС Малиновка-4 – ДС Зеленый луг-7», интервал – 16 минут;

№57 «ДС Сухарево-5 – Городской Вал», интервал – 17 минут;

№62 «ДС Уручье-2 – ДС Уручье-4», интервал – 15 минут;

№92 «ДС Карастояновой – ДС Чижовка-6», интервал – 16 минут.

трамвайных:

№4 «ДС Озеро – пл. Мясникова», интервал – 20 минут;

№6 «ДС Серебрянка – ДС Зеленый Луг», интервал – 10 минут.

пригородных:

№343 «ДС Уручье-2 – ж/д ст. Колодищи», интервал – 60 минут;

№429 «ДС Дружная – Атолино», интервал – 90 минут.

Работа Минского метрополитена будет организована: 1 января 2020 года – интервал движения поездов по 1-й и 2-й линии метрополитена с 0.00 до 4.00 составит 6 минут. Вход для пассажиров на станции «Немига», «Купаловская» (выход к просп. Независимости), «Октябрьская» будет закрыт в 4.15, на остальные станции в 4.00.

Начало работы Минского метрополитена 1 января 2020 года в 5.30.