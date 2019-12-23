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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА МИНСКА ИЗМЕНИТСЯ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
12:57 24.12.2019
Работа городского пассажирского транспорта Минска изменится в период проведения новогодних праздничных мероприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с проведением массовых праздничных мероприятий, посвященных встрече 2020 года, и прогнозируемым увеличением пассажиропотока предусмотрено увеличение выпуска с 24 декабря по 7 января с 10.00 до 22.00 на автобусном маршруте №1.
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения города в новогоднюю ночь 1 января 2020 года с 0.00 до 5.00 будет организована работа следующих маршрутов общественного пассажирского транспорта:
автобусных:
№1 «ДС Веснянка – Вокзал», интервал – 10 минут;
№22 «ДС Ангарская-4 – ДС Чижовка», интервал – 20 минут;
№26 «ДС Восточная – Павлины Медёлки», интервал – 30 минут;
№42 «ДС Сухарево-5 - Люцинская», интервал – 16 минут;
№43Д «ст.м. Тракторный завод – Степянка», интервал – 20 минут;
№44 «ДС Карастояновой – ст. Ждановичи», интервал – 33 минуты;
№54 «ДС Запад-3 – ст.м. Спортивная», интервал – 20 минут;
№69 «Вокзал – Масюковщина (автостоянка)», интервал – 20 минут;
№72 «ДС Шабаны – ст.м. Могилевская», интервал – 16 минут;
№73 «ДС Серова – Лебяжий», интервал – 20 минут;
№74С «ДС Малиновка-4 – Городской Вал», интервал – 20 минут;
№90 «АС Юго-Западная – Семеняко», интервал – 15 минут;
№95 «ДС Калиновского – Степянка», интервал – 20 минут;
№99 «ДС Уручье-4 – Военная академия», интервал – 16 минут;
№100 «ДС Славинского – Аэропорт «Минск-1», интервал – 10 минут;
№105 «ДС Карастояновой – Зацень», интервал – 60 минут;
№112С «АС Автозаводская – Сокол», интервал – 37 минут;
№115Э «Вокзал – Тубдиспансер», интервал – 20 минут;
№132 «ДС Малиновка-4 – Щомыслица», интервал – 60 минут;
№135 «Новая Боровая – ст.м. Уручье», интервал – 30 минут;
№147 «ДС Малиновка-4 – Брилевичи», интервал – 15 минут;
№149 «ДС Запад-3 – ст.м. Кунцевщина – Люцинская», интервал – 20 минут;
№159 «ДС Запад-3 – Каменная горка-5», интервал – 15 минут;
№162 «ДС Карбышева – Цна», интервал – 60 минут;
№921 «ДС Зеленый Луг-6 – ст.м. Восток», интервал – 15 минут;
троллейбусных:
№3 «ДС Ангарская-4 – Вокзал», интервал – 18 минут;
№6 «ДС Лошица-2 – Вокзал», интервал – 15 минут;
№20 «ДС Серебрянка – Вокзал», интервал – 16 минут;
№27 «ДС Курасовщина – ДС Дружная», интервал – 15 минут;
№29 «ДС Калиновского – пл. Мясникова», интервал – 16 минут;
№48 «ДС Кунцевщина – Лобанка», интервал – 16 минут;
№53 «ДС Малиновка-4 – ДС Зеленый луг-7», интервал – 16 минут;
№57 «ДС Сухарево-5 – Городской Вал», интервал – 17 минут;
№62 «ДС Уручье-2 – ДС Уручье-4», интервал – 15 минут;
№92 «ДС Карастояновой – ДС Чижовка-6», интервал – 16 минут.
трамвайных:
№4 «ДС Озеро – пл. Мясникова», интервал – 20 минут;
№6 «ДС Серебрянка – ДС Зеленый Луг», интервал – 10 минут.
пригородных:
№343 «ДС Уручье-2 – ж/д ст. Колодищи», интервал – 60 минут;
№429 «ДС Дружная – Атолино», интервал – 90 минут.
Работа Минского метрополитена будет организована: 1 января 2020 года – интервал движения поездов по 1-й и 2-й линии метрополитена с 0.00 до 4.00 составит 6 минут. Вход для пассажиров на станции «Немига», «Купаловская» (выход к просп. Независимости), «Октябрьская» будет закрыт в 4.15, на остальные станции в 4.00.
Начало работы Минского метрополитена 1 января 2020 года в 5.30.
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