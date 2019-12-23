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ЭКОНОМИКА РБ
ОТПУСК ТЕПЛОЭНЕРГИИ НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ В КОСТЮКОВИЧАХ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ В ОБЪЕМЕ 65 ТЫСЯЧ ГКАЛ
12:11 24.12.2019
В Костюковичах Могилевской области 21 декабря введена в эксплуатацию новая котельная.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», это первая котельная с установкой электрокотла, которая вводится в рамках реализации мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему.
Расположенная в городской черте новая котельная установленной мощностью 38,6 Гкал/ч обеспечит тепловой энергией потребителей города, снизит экологическую нагрузку за счет сокращения выбросов в атмосферу. На котельной установлены 3 водогрейных котла, работающие на природном газе, а также электрокотел мощностью 10 МВт с баком-аккумулятором.
Повысится и эффективность производства тепловой энергии. В 2020 году отпуск тепловой энергии планируется в объеме 65,4 тыс. Гкал с удельным расходом условного топлива порядка 162 кг/Гкал.
Объект реализован с использованием средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики. Объем финансирования составил 22 млн руб. Генподрядчиком выступило ЗАО «ЭнергоРемонтСервис», наладочные работы проводили специалисты ОАО «Белэлектромонтажналадка» и филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго».
Строительство новой современной котельной, а также предстоящая реконструкция тепловых сетей позволят значительно сократить потери тепловой энергии и обеспечить надежное устойчивое теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий Костюковичей.
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