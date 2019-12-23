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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБОВАЛА УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
11:52 24.12.2019

Прокуратура Гомельской области совместно с главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома проверила соблюдение законодательства об охране историко-культурного наследия – установлен ряд недостатков, которые требуют реагирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в Хойникском районе, например, данная работа не организована надлежащим образом: техническое состояние объектов наследия значительно ухудшилось, их отдельные элементы и вовсе были утрачены.

Так, историко-культурные ценности, находящиеся на балансе Борисовщанского и Стрелического сельисполкомов, длительное время не эксплуатировались, что привело к их разрушению.

При этом, несмотря на потенциальную угрозу жизни и здоровью людей, своевременные меры к ограничению доступа в аварийные строения не приняты. Крыши, стены, отделка зданий повреждены. Внутри и снаружи строений появилась древесно-кустарниковая растительность, которая способствовала разрушению памятников архитектуры.

Не выполнены работы и по определению состояния насаждений в усадебных парках аг.Борисовщина и д.Рудаков, где по согласованию с Министерством культуры было необходимо провести санитарную рубку, удалить объекты растительного мира в аварийном состоянии.

Земли, прилегающие непосредственно к памятникам археологии, в отношении которых Великоборский сельисполком ранее подписал охранные обязательства, предприятия АПК использовали не по назначению. То есть, территории, которые могли быть включены в охранные зоны памятников археологии, распахивали и засеивали сельскохозяйственными культурами. Это не исключало возможности повреждения или уничтожения историко-культурных ценностей.

По результатам проверки прокуратура Гомельской области внесла представление председателю Хойникского райисполкома, в котором потребовала устранить допущенные нарушения, поставила вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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