ЭКОНОМИКА РБ

МИНЗДРАВ ОПУБЛИКОВАЛ ГРАФИК РАБОТЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

11:25 24.12.2019 Министерство здравоохранения утвердило график работы медицинских учреждений с целью организации оказания медицинской помощи населению в рождественские и новогодние праздники в январе 2020 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, согласно утвержденному графику, больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных будут работать: 1 января 2020 года по графику работы в праздничный день; 2 января 2020 года по графику работы в праздничный день; 4 января 2020 года по графику рабочего дня; 6 января 2020 года по графику работы в субботний день; 7 января 2020 года по графику работы в праздничный день.