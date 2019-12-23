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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ОПУБЛИКОВАЛ ГРАФИК РАБОТЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
11:25 24.12.2019
Министерство здравоохранения утвердило график работы медицинских учреждений с целью организации оказания медицинской помощи населению в рождественские и новогодние праздники в январе 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, согласно утвержденному графику, больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных будут работать:
1 января 2020 года по графику работы в праздничный день;
2 января 2020 года по графику работы в праздничный день;
4 января 2020 года по графику рабочего дня;
6 января 2020 года по графику работы в субботний день;
7 января 2020 года по графику работы в праздничный день.
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