Национальный банк напоминает, что 31 декабря 2019 г. заканчивается период, когда денежные знаки образца 2000 года можно обменять на денежные знаки образца 2009 года в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. включительно «старые» дензнаки можно будет обменять на «новые» только в Национальном банке Беларуси по адресу: Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

С 1 января 2022 г. денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

По состоянию на 1 декабря 2019 г. из обращения изъято 98% от суммы денежной наличности «старого» образца и 60,6% от количества банкнот, находившихся в обращении на 1 июля 2016 г. Банкноты крупных номиналов (50000, 100000, 200000 рублей) изъяты из обращения практически полностью – более 99% от общего количества, уровень изъятия банкнот средних номиналов (5000, 10000 и 20000 рублей) составил 75,5%. Также выведено из обращения 39,8% банкнот мелких номиналов (100, 500 и 1000 рублей).

Деноминация официальной денежной единицы – белорусского рубля – проведена 1 июля 2016 г. в соответствии с указом №450 от 4 ноября 2015 г. С 1 июля 2016 г. в обращение выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. Находившиеся в обращении банкноты образца 2000 года обмениваются на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10000 к 1.