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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕНА ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ИНВЕСТПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА ВОКРУГ МИНСКА
09:54 24.12.2019

УП «Мингаз» завершило первую очередь реализации инвестиционного проекта по строительству участка газопровода общей протяженностью 18,45 км вокруг Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, газопровод проходит от газораспределительной станции (ГРС) «Восточная» до существующего кольцевого газопровода в районе Партизанского проспекта и далее до Минской ТЭЦ-3 с учетом развития развитие мощностей теплоэлектроцентрали, а также промышленных объектов, расположенных на территории СЭЗ «Минск». Реализация проекта позволила стабилизировать давление газа и обеспечить надежное газоснабжение потребителей.

«Протяженность газопровода в Минске и столичном регионе уже составляет более 5,8 тысяч километров. Газопровод вокруг города, как и наша МКАД, закольцован. Немного городов может похвастаться кольцевыми газопроводами, а у нас в республике такой есть», – отметил заместитель генерального директора УП «Мингаз» Андрей Шебеко.

Новая проложенная трасса – второй кольцевой газопровод высокого давления 1-й категории диаметром 800 мм – изолирована специальным полимерным материалом с повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды.

Строительство участка началось в марте 2019 года. Заказчиком проекта выступило УП «Мингаз», генеральным подрядчиком – ОАО «Белгазстрой» – управляющая компания холдинга», генпроектировщиком – государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз». Проект разработан с учетом перспективы развития города на ближайшие 30-40 лет и предусматривает строительство газопроводов и ряда стабилизирующих закольцовок общей протяженностью 36 км.

В 2020 году УП «Мингаз» приступит к реализации второй очереди, предусматривающей строительство газопровода высокого давления 1-й категории от действующего кольцевого газопровода в районе «Уручье» до действующего газопровода в районе н.п. Королев Стан.

Реализация проекта даст возможность охватить весь развивающийся город и минский район. По словам заместителя генерального директора А. Шебеко, это «второе дыхание», которое минские газовики дают Минску и столичному региону, чтобы повысить надежность энергообеспечения как промышленных объектов и социальной сферы, так и жилья населения.
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