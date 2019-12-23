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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
09:41 24.12.2019

За январь-ноябрь 2019 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 1192,2 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 9%, или 98,9 млн руб. в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 420,2 млн руб. (35,2%), налога на добавленную стоимость – 164,7 млн руб. (13,8%), налога на прибыль – 111,2 млн руб. (9,3%), акцизов – 85,6 млн руб. (7,2%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ООО «Кронохем», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», СООО «Оазис Груп». Удельный вес их платежей составил 19,1% общих поступлений в бюджет области.
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