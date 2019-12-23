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ЭКОНОМИКА РБ


ДИРЕКТОР ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБВИНЯЕТСЯ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
17:24 23.12.2019

Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Жодино уголовное дело по обвинению 53-летнего столичного жителя Б. в уклонении от уплаты налогов по ч.1 ст.243 Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, установлено, что Б. - директор и учредитель одного из частных предприятий в сфере приобретения, производства и реализации металла – с декабря 2017 года по март 2019 года уклонился от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы.

Так, руководитель помещал в бухгалтерские документы возглавляемого ЧПУП заведомо подложные первичные учетные документы, на основании которых отражал фиктивные сведения о якобы имевших место:

поставках товарно-материальных ценностей (лома алюминия) от частных предприятий, зарегистрированных в Смоленске;

оказанных транспортных услугах данным предприятиям;

хозяйственных операциях между ЧПУП и российскими субъектами хозяйствования.

В результате преступных действий обвиняемого бюджету страны причинен ущерб в крупном размере в сумме более 54 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия Б. признал свою вину, дал правдивые и последовательные показания.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности обвиняемого, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Поскольку Б. не возместил ущерб, прокурор предъявил иск о взыскании с него в пользу государства 54 тыс. рублей неуплаченных налогов.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.
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