ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 26 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

17:02 23.12.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Юрий Майстренок проведет 26 декабря прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49 36 62.