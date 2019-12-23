В Гродненской области услуги по агрохимическому и материально-техническому обеспечению агропромышленных организаций оказывают 24 организации (10 – входят в состав холдинга, 14 – находятся в ведении райисполкомов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, холдингом ОАО «УКХ «ГродноОблсельхозтехника» не выполнены доведенные на январь-сентябрь 2019 года ключевые показатели эффективности работы по экспорту товаров и снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции.

Снижена эффективность работы и организаций, подчиненных райисполкомам. За январь-октябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем прибыли уменьшился в 7 из 14 организаций, причем 2 – сработали с убытками в сумме 249 тыс. руб.

Удельный вес услуг по материально-техническому обеспечению сельхозорганизаций незначителен (как правило, 5-15% в общем объеме выручки). Основной объем дохода поступает от погрузочно-разгрузочных работ и хранения минеральных удобрений (30-35%).

Отмечается снижение объема реализации запчастей, шин и других товаров. При этом сельскохозяйственные организации региона приобретают запасные части к отечественной сельхозтехнике (от 14% до 60% объема закупок) у посредников, не являющихся официальными представителями заводов-изготовителей.

Сокращается перечень оказываемых услуг, производимых товаров, а также численность работающих.

Услуги населению и фермерским хозяйствам либо занимают незначительную долю в общем объеме оказываемых сельхозтехниками услуг, либо они вообще не оказываются. В частности, КПУП «Новогрудская сельхозтехника» в 2017 году от оказания услуг населению получило выручку лишь 60,54 руб., в 2018 году – 199,92 руб., за январь-ноябрь 2019 года – 168,24 руб.

Проведенными контрольно-аналитическими мероприятиями выявлены также упущения в деятельности организаций агросервиса.

Крайне низка эффективность взаимодействия организаций с научными учреждениями. По договорам, заключенным с РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации», производится только опытный образец, а серийное производство не осваивается. Такие факты установлены в ОАО «Вороновская сельхозтехника», ОАО «Щучинский ремонтный завод».

Выявлены нарушения бюджетного законодательства, влекущие неэффективное и незаконное расходование бюджетных средств.

Так, вследствие необоснованного предъявления к оплате в 2017 году оптовой надбавки на доломитовую муку, используемую при известковании, сумма необоснованно полученных бюджетных средств составила более 80 тыс. руб.

ДП «Щучинский ремонтный завод» подписан акт сдачи-приемки научно-технической продукции в декабре 2016 года, хотя фактически выполнение работ было начато только в январе 2017 года. Это привело к незаконному получению Щучинским ремонтным заводом бюджетных средств в сумме 18 тыс. рублей и способствовало незаконному получению РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 94 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Факты завышения расстояний по доставке известковых материалов до места внесения установлены в ОАО «Дятловская сельхозтехника», КПУП «Новогрудская сельхозтехника» (ими незаконно получено из бюджета 90,4 тыс. руб.).

В нарушение требований законодательства проводилось известкование на элементарных участках, частично заросших древесно-кустарниковой растительностью, принадлежащих другим землепользователям и не переведенных в категорию земель сельхозназначения, расположенных в водоохранной зоне. В результате за 2016-2018 годы излишне предъявлено к оплате более 120 тыс. руб.

При выполнении ОАО «Вороновская сельхозтехника» комплекса услуг по известкованию не соблюдались нормы внесения, работы выполнялись дефекатом в морозный период, что снижает эффективность использования бюджетных средств.

Возникают вопросы и к использованию государственного имущества (речь идет о наличии неиспользуемого имущества, зданий и сооружений; невыставлении пени за несвоевременное внесение платы за арендуемое имущество; необеспечении своевременного перечисления в доход бюджета средств, полученных от сдачи в аренду помещений).

Установлены нарушения законодательства при формировании уставного фонда ОАО «Щучинский ремонтный завод», что повлекло его занижение.

Гродненскому областному исполнительному комитету было предложено рассмотреть вопрос деятельности организаций по материально-техническому обеспечению сельхозорганизаций, разработать комплекс мер, направленный на повышение эффективности их функционирования.