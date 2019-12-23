Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Управляющим делами президента Беларуси Виктором Шейманом. Президенту было доложено о предварительных итогах года в работе организаций и предприятий, подчиненных Управлению делами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, тенденция положительная, результаты лучше, чем годом ранее. Так, ожидаемая выручка от реализации продукции составит более 1,8 млрд руб., оборот внешней торговли товарами и услугами – более $300 млн. В три раза сокращено количество убыточных предприятий.

В. Шейман также доложил о новых и перспективных направлениях в работе Управления делами, в том числе о запуске серийного производства пластиковых лыж.

Учитывая то, что В. Шейман также курирует африканский вектор сотрудничества, во время встречи у президента обсуждался ход строительства ряда совместных предприятий.

Еще одной темой разговора были кадровые вопросы в системе Управделами.