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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫРУЧКА ОРГАНИЗАЦИЙ УПРАВДЕЛАМИ ЗА 2019 ГОД СОСТАВИТ БОЛЕЕ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
16:14 23.12.2019
Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Управляющим делами президента Беларуси Виктором Шейманом. Президенту было доложено о предварительных итогах года в работе организаций и предприятий, подчиненных Управлению делами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, тенденция положительная, результаты лучше, чем годом ранее. Так, ожидаемая выручка от реализации продукции составит более 1,8 млрд руб., оборот внешней торговли товарами и услугами – более $300 млн. В три раза сокращено количество убыточных предприятий.
В. Шейман также доложил о новых и перспективных направлениях в работе Управления делами, в том числе о запуске серийного производства пластиковых лыж.
Учитывая то, что В. Шейман также курирует африканский вектор сотрудничества, во время встречи у президента обсуждался ход строительства ряда совместных предприятий.
Еще одной темой разговора были кадровые вопросы в системе Управделами.
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