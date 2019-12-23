Брестские таможенники пресекли схему незаконного ввоза из Украины на территорию Евразийского экономического союза грецких орехов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, организовал ее 28-летний гражданин России. В течение недели жители приграничных районов Беларуси и Украины мелкими партиями под видом товаров для личного пользования перемещали грецкие орехи через белорусско-украинскую границу и в дальнейшем передавали их владельцу. А гражданин России уже в Столине складировал все это в своем автомобиле Hundai.

Всего в легковушке хранилось 106 полиэтиленовых мешков с 530 кг очищенных грецких орехов. Продукция изъята до решения суда.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Статья предусматривает ответственность в виде штрафа и обращение товара в доход государства.

«Белорусская таможня напоминает, что если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью использования в предпринимательской деятельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу. За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность», – отметили в Брестской таможне.