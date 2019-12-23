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ЭКОНОМИКА РБ


ВСТРЕЧИ ПО ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ «ДВУСТОРОННИХ/ТРАНЗИТНЫХ» РАЗРЕШЕНИЙ ПОЛЬШИ ПРОЙДУТ 24 ДЕКАБРЯ В ГРОДНО И БРЕСТЕ
15:27 23.12.2019

Встречи по вопросу распределения, выдачи и использования «двусторонних/транзитных» разрешений Польши пройдут 24 декабря в Гродно и Бресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, первый заместитель министра Алексей Ляхнович проведет встречу с международными автомобильными перевозчиками Гродненской области. Проведение встречи планируется 24 декабря в 10.00 в актовом зале Гродненского городского исполнительного комитета (Гродно, пл. Ленина, 2/1, 4 этаж).

Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергей Дубина проведет встречу с международными автомобильными перевозчиками Брестской области. Проведение встречи планируется 24 декабря с 9.00 до 12.00 в конференц-зале Брестского областного объединения профсоюзов (Брест, ул. Карла Маркса, 19, 1 этаж).

Присутствие возможно только одного представителя от организации.

В ближайшее время встречи также пройдут в остальных областных центрах и Минске.
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