|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВСТРЕЧИ ПО ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ «ДВУСТОРОННИХ/ТРАНЗИТНЫХ» РАЗРЕШЕНИЙ ПОЛЬШИ ПРОЙДУТ 24 ДЕКАБРЯ В ГРОДНО И БРЕСТЕ
15:27 23.12.2019
Встречи по вопросу распределения, выдачи и использования «двусторонних/транзитных» разрешений Польши пройдут 24 декабря в Гродно и Бресте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, первый заместитель министра Алексей Ляхнович проведет встречу с международными автомобильными перевозчиками Гродненской области. Проведение встречи планируется 24 декабря в 10.00 в актовом зале Гродненского городского исполнительного комитета (Гродно, пл. Ленина, 2/1, 4 этаж).
Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергей Дубина проведет встречу с международными автомобильными перевозчиками Брестской области. Проведение встречи планируется 24 декабря с 9.00 до 12.00 в конференц-зале Брестского областного объединения профсоюзов (Брест, ул. Карла Маркса, 19, 1 этаж).
Присутствие возможно только одного представителя от организации.
В ближайшее время встречи также пройдут в остальных областных центрах и Минске.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2019
Курсы в банках
на 23.12.2019
Конвертация в банках
на 23.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте