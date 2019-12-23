Указом №27 от 18.01.2019 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» изменен порядок формирования заработной платы работников бюджетных организаций. Зарплата будет рассчитываться исходя из базовой ставки (вместо тарифной ставки первого разряда) и 18-разрядной тарифной сетки (вместо 27-разрядной).

Министерством образования принято постановление №71 от 3 июня 2019 г. «Об оплате труда работников в сфере образования». Этим постановлением установлены тарифные разряды и с учетом действующих особенностей оплаты труда сформирован перечень надбавок и доплат педагогическим работникам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в составе заработной платы отдельные выплаты объединены и изменены.

В действующих условиях в 2019 году заработная плата воспитателя, учителя состоит из: тарифного оклада; повышений тарифного оклада, установленных постановлениями Совета министров; повышения тарифного оклада за работу по контракту; повышения тарифного оклада за стаж работы по специальности; надбавки за наличие квалификационной категории; надбавки за выполнение отдельных видов работ; надбавки за высокие профессиональные, творческие, производственные достижения в работе, сложность и напряженность труда, а также за выполнение особо важных (срочных) работ; премии; материальной помощи.

С 1 января 2020 года заработная плата воспитателя, учителя будет состоять из: оклада; надбавок: за стаж работы в бюджетной организации, за работу по контракту, за специфику работы в сфере образования в зависимости от квалификационной категории, за характер труда при выполнении отдельных видов работ, за высокие достижения в труде; премии.

В действующих условиях в 2019 году заработная плата доцента, имеющего ученую степень кандидата наук, состоит из: тарифного оклада; повышения тарифного оклада в соответствии с постановлениями Совета министров; повышения тарифного оклада за работу по контракту; повышения тарифного оклада за стаж работы по специальности; доплаты за ученую степень кандидата наук; надбавки за выполнение отдельных видов работ (за кураторство учебной группой и др.); надбавки за высокие профессиональные, творческие, производственные достижения в работе, сложность и напряженность труда, а также за выполнение особо важных (срочных) работ; премии; материальной помощи.

С 1 января 2020 года заработная плата доцента, имеющего ученую степень кандидата наук, будет состоять из: оклада; надбавок: за работу по контракту, за стаж работы в бюджетных организациях, за ученую степень кандидата наук, за специфику работы в сфере образования, за характер труда при выполнении отдельных видов работ, за высокие достижения в труде; премии.

Кроме этого, с 2020 года работникам бюджетных организаций будет осуществляться ежегодная единовременная выплата на оздоровление из расчета 0,5 оклада (как правило, при уходе в отпуск), а также оказываться материальная помощь (как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями).

Таким образом, с 2020 года изменены виды и размеры выплат, из которых состоит заработная плата, при этом размер заработной платы каждого работника не снизится.

В среднем за год заработная плата педагогических работников в 2020 году увеличится по сравнению с заработной платой за 2019 год.