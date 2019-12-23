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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА 215 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
14:43 23.12.2019

Белорусская железная дорога в новогодние, рождественские праздники и каникулярный период с 21 декабря 2019 года по 9 января 2020 года назначила 215 дополнительных поездов: 126 поездов в межрегиональном сообщении и 89 в международном сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с учетом увеличения пассажиропотока наибольшее количество поездов предусмотрено на 28, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 7 и 8 января 2020 года.

В межрегиональном сообщении назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск–Гомель–Минск, Минск–Брест–Минск, Минск–Пинск–Минск, Минск–Калинковичи–Гомель, Минск–Полоцк–Минск, Мозырь (ст.Козенки)–Минск–Мозырь (ст.Козенки), Могилев–Гомель–Могилев, Могилев–Витебск–Могилев, Брест–Витебск–Брест, Могилев–Брест–Могилев.

В международном сообщении во взаимодействии с железнодорожными администрациями России, Украины и Литвы Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда по наиболее популярным у пассажиров маршрутам: Минск–Москва–Минск, Гродно–Минск–Санкт-Петербург, Москва–Брест–Москва, Москва–Калининград–Москва, Санкт-Петербург–Брянск, Санкт-Петербург–Смоленск–Санкт-Петербург, Калининград–Москва–Калининград, Могилев–Львов–Могилев, Минск–Вильнюс–Минск, Киев–Рига–Киев.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги, на официальном Интернет-сайте www.rw.by в разделе «Услуги пассажирам» и с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд».
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