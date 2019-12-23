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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЕРЕНЕСЕН СРОК УПЛАТЫ СБОРА ДЛЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ
14:11 23.12.2019
Срок уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности за 2020 год истекает 30 декабря 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, поскольку установленный срок уплаты сбора – 28.12.2019 приходится на выходной день, то согласно статье 4 Налогового кодекса срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий за ним рабочий день – 30.12.2019.
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