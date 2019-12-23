ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПЕРЕНЕСЕН СРОК УПЛАТЫ СБОРА ДЛЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ

14:11 23.12.2019 Срок уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности за 2020 год истекает 30 декабря 2019 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, поскольку установленный срок уплаты сбора – 28.12.2019 приходится на выходной день, то согласно статье 4 Налогового кодекса срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий за ним рабочий день – 30.12.2019.