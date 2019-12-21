|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ПОЛУЧИТ 8,5 МЛН РУБЛЕЙ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
13:31 23.12.2019
Министерство энергетики выделит в 2019-2020 годах из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда министерства на безвозвратной основе денежные средства ОАО «Красносельскстройматериалы» в размере 8,5 млн рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси №879 от 19 декабря 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, средства будут направлены на закупку технологического оборудования, строительно-монтажные и проектные работы для реализации проекта «Строительство линии приготовления теплоносителя для теплогазогенератора при производстве клинкера сухим способом на филиале №1 «Цементный завод» ОАО «Красносельскстройматериалы» в целях развития производственных мощностей по увеличению использования торфяного топлива при производстве цемента.
Министерству архитектуры и строительства поручено обеспечить целевое использование ОАО «Красносельскстройматериалы» выделенных средств.
Документ принят в соответствии с указом №357 от 7 августа 2012 г. «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов», а также Положением о порядке и целях использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов, утвержденным постановлением правительства №9 от 5 января 2013 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2019
Курсы в банках
на 23.12.2019
Конвертация в банках
на 23.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте