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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИДЧАНКА ПОЧТИ ГОД ПОЛУЧАЛА ИЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ТОВАРЫ, ЗА КОТОРЫЕ НЕ ПЛАТИЛА
13:06 23.12.2019

В УВД Гродненского облисполкома в конце ноября обратилась владелица интернет-магазина из Могилева. Она рассказала, что одна из клиенток с начала года регулярно заказывает товары, но не оплачивает их.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, заказчицей оказалась 40-летняя жительница Лиды. Как сообщили в отделе уголовного розыска Лидского РОВД, в январе она заказала на сайте интернет-магазина инструменты и расходные материалы для маникюра.

Условием отправки товара была пересылка менеджеру изображения чека.

Через интернет-банкинг лидчанка провела операцию, не имея на карт-счете денег. В полученном чеке она обрезала слова «операция прервана» и отправила продавцу.

Менеджер увидел чек и дал добро на отправку товара, не вникая в детали и не проверяя поступление средств.

Так как интернет-магазин довольно крупный с множеством клиентов, то до конца осени никто не замечал отсутствия оплаты от фигурантки. Она же пользовалась этим вовсю, регулярно заказывая товар.

В середине ноября женщина ошиблась и отправила чек целиком, но даже этот прокол остался незамеченным: заказ более чем на тысячу рублей ей отправили.

Так или иначе, но недостачу немалой суммы на счету заметила владелица магазина. Проверив последний чек клиентки и увидев информацию об отказе в проведении операции, она изучила всю историю «платежей» заказчицы, после чего обратилась в милицию.

За все время фигурантка успела получить более 50 посылок общей стоимостью свыше 20 тыс. рублей.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело.
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