Агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги ООО «Евроторг» на уровне «В-», прогноз – «Позитивный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в S&P, прогноз «Позитивный» отражает мнение агентства о том, что «Евроторг» продолжит снижать долговую нагрузку в 2020-2021 гг. на фоне ожидаемого восстановления показателей выручки и темпов роста бизнеса в тот же период по сравнению с 2019 г.

«Мы ожидаем снижения долговой нагрузки, несмотря на прогнозируемое ослабление показателей генерируемого EBITDA и временное повышение долга, при котором отношение «скорректированный долг / EBITDA» повысится с 3,4x в 2018 г. до 3,7-4,2x в 2019 г. Однако, по нашим прогнозам, этот показатель снизится до 3,5-4,0x в 2020 г. и 2,8x-3,3x в 2021 г. на фоне роста EBITDA и оптимизации долгового портфеля. В рамках мер, направленных на сокращение долга, «Евроторг» выпустил долговые инструменты на сумму 13,5 млн руб. (что эквивалентно примерно 430 млн бел. руб.). Это обусловит увеличение финансового долга компании в 2019 г., несмотря на обратный выкуп сертификатов участия в займе на 50 млн долл. (около 100 млн бел. руб.), которые были выпущены в форме еврооблигаций, и выплаты по долговым обязательствам, номинированным в национальной валюте. Прогноз «Позитивный» также учитывает наше допущение о том, что «Евроторг» продолжит генерировать положительный FOCF в 2019 г. (хотя в этот год мы прогнозируем снижение EBITDA) и в 2020-2021 гг», – отмечаюти в S&P.

Усиление конкуренции на белорусском рынке розничной торговли продуктами питания обусловило инвестиции «Евроторга», направленные на сдерживание цен, для сохранения лидирующих рыночных позиций.

«На наш взгляд, это обстоятельство продолжит оказывать негативное влияние на уровень маржи, но высокий рост выручки и увеличение базы EBITDA нивелируют это влияние. Усиление конкуренции на белорусском рынке розничной торговли продуктами питания связано с деятельностью местных ритейлеров. Мы также отмечаем, что российские дискаунтеры постепенно наращивают свое присутствие в Беларуси, но их сети по-прежнему менее обширные, чем у «Евроторга». Для того чтобы укрепить свои лидирующие рыночные позиции в долгосрочной перспективе, компания «Евроторг» запустила новый формат дискаунтеров в первом полугодии 2019 г., открыв около 150 магазинов под брендом «Хит!». Это обусловило значительное снижение рентабельности по EBITDA до 6,5% по сравнению с 9,0% за тот же период 2018 г. Как следствие, мы ожидаем снижения рентабельности по EBITDA компании «Евроторг», отраженной в отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 17, до 6,5-7,1% в 2019-2021 гг., что существенно ниже показателей, лежащих в основе нашего прошлого базового сценария, и уровня маржи в 2018 г. (8,5%).

Таким образом, мы полагаем, что стратегия компании приведет к росту сопоставимых продаж в 2020 г. и будет способствовать повышению темпов роста EBITDA в абсолютном выражении начиная с 2020 г.», – подчеркивают в S&P.

По прогнозам S&P, показатель EBITDA «Евроторга» составит 320–330 млн бел. руб. в 2019 г. согласно отчетности (154–158 млн долл.) по сравнению с 387 млн бел. руб. в 2018 г. S&P полагает, что с 2020 г. выручка компании снова начнет расти, а база EBITDA увеличится до 350-380 млн бел. руб. в 2020 г. и составит более 380 млн бел. руб. в 2021 г. Такой рост будет также поддерживаться мерами группы, направленными на оптимизацию затрат и достижение операционной эффективности, а также увеличением доли товаров, выпускаемых под собственными марками, для которых характерна более высокая маржинальность.

Значение генерируемого FOCF будет оставаться положительным, хотя и будет выражаться более низкой величиной, чем предполагалось в рамках нашего базового сценария.

«Принимая во внимание ожидаемое нами снижение рентабельности по EBITDA, а также разовый отток оборотного капитала в 2019 г. в размере 60 млн бел. руб. и продолжающиеся капитальные расходы, мы прогнозируем снижение FOCF в 2019-2021 гг. относительно величины, предполагавшейся в рамках нашего базового сценария в ноябре 2018 г. По нашим прогнозам, скорректированный показатель FOCF за 2019 г. составит 100-120 млн бел. руб. по сравнению с 300 млн бел руб. в 2018 г., а затем повысится примерно до 190-250 млн бел. руб. в 2020-2021 гг. В этот же период мы ожидаем, что изменения оборотного капитала будут выражаться притоком средств. В 2019-2021 гг. «Евроторг» продолжит открывать новые магазины, но будет делать это более медленными темпами, чем в прошлом, и главным образом это будут продовольственные магазины пешей доступности. Это приведет к снижению капитальных расходов до 85 млн бел. руб. в 2019-2021 гг. (по сравнению с 92 млн бел. руб. в 2018 г.)», – отмечают в S&P.

В контексте усилий по уменьшению волатильности выручки и денежных потоков «Евроторг» будет продолжать оптимизацию своего долгового портфеля и сокращать долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте, что приведет к более высокой долговой нагрузке в 2019 г. по сравнению с 2018 г. и в то же время снижению валютного риска.

По прогнозам S&P, к концу 2019 г. долговые обязательства «Евроторга», номинированные в долларах США, сократятся с около 47% в первом полугодии 2019 г., в то время как доля долга в российских рублях увеличится по сравнению с 5% в первом полугодии 2019 г. Это изменение обусловлено выкупом сертификатов участия в займе (еврооблигаций) в размере 50 млн долл. (с начала 2019 г.) и ожиданиями S&P того, что компания погасит долговые обязательства, номинированные в белорусских рублях, за счет поступлений от долговых обязательств, номинированных в российских рублях. В июле-сентябре 2019 г. «Евроторг» разместил выпуск рублевых облигаций в объеме 10 млрд руб., а также привлек синдицированный банковский кредит в размере 3,5 млрд руб.

Лидирующие позиции «Евроторга» на фрагментированном белорусском рынке розничной торговли продуктами питания, его широкое присутствие в разных регионах страны и способность генерировать значительные денежные потоки поддерживают кредитоспособность компании.

В 2019 г. компания занимала 19%-ю долю рынка Беларуси; при этом ее доля превышала совокупную долю шести ближайших конкурентов. S&P также позитивно оценивает значительный объем бизнеса «Евроторга» на внутреннем рынке, поскольку это обусловливает хорошие отношения с местными поставщиками и усиливает переговорную позицию по закупочным ценам, что, в свою очередь, поддерживает показатели прибыльности. В ответ на усиление конкуренции и в целях защиты долгосрочной конкурентной позиции на рынке компания осуществила инвестиции, направленные на сдерживание цен, и запустила дискаунтер «Хит!». В то время как продажи подвержены каннибализации со стороны магазинов своей же торговой марки и идет конкуренция за «кошельки» клиентов, в частности на протяжении последних нескольких кварталов, мы ожидаем, что рост бизнеса компании будет стимулироваться более агрессивной политикой ценообразования и открытием новых торговых объектов. В результате нового позиционирования группы ее рентабельность по EBITDA в настоящее время соответствует показателям российских ритейлеров – ПАО «Магнит» (BB/Стабильный/--) and X5 Retail (BB/Стабильный/--) — на уровне 6,3% и 7,5% соответственно за первые девять месяцев 2019 г. Мы также отмечаем благоприятное влияние национального законодательства в отношении торговой деятельности, в соответствии с которым значительную долю в некоторых группах продукции в ассортименте компаний должны занимать продукты местного производства, что повышает барьеры для входа иностранных компаний на рынок, однако не исключает его возможности.

S&P по-прежнему рассматривает географическую концентрацию бизнеса «Евроторга» в Беларуси и небольшой размер операционной деятельности как негативные рейтинговые факторы.

Группа генерирует всю свою выручку и прибыль в Беларуси. Ее база выручки (около 2 млрд долл. в 2018 г.) меньше, чем базы выручки сопоставимых компаний, имеющих наши рейтинги: Maxima Grupe (около 3,9 млрд долл.), ПАО «Магнит» (около 17,8 млрд долл. в 2018 г.) или X5 Retail (около 22 млрд долл.).

Прогноз «Позитивный» отражает возможность повышения рейтингов «Евроторга» на одну ступень в ближайшие 12 месяцев, если компания сможет увеличить базу выручки, стабилизировать показатель рентабельности по EBITDA и увеличить выручку и генерируемый денежный поток, что обусловит дальнейшее сокращение долговой нагрузки и более значительные остатки средств на счетах.

S&P может повысить долгосрочные рейтинги «Евроторга» на одну ступень, если долговая нагрузка компании снизится с 3,7-4,2х в 2019 г. (прогноз) до 3,5x-4,0x в 2020 г. и останется на этом уровне, а отношение «FFO/долг» повысится до 17-18% в 2020 г. в сравнении с ожидаемым уровнем 15-16% в 2019 г. Повышение рейтинга также может быть обусловлено улучшением отношения «EBITDA + аренда (EBITDAR)/денежные процентные платежи + аренда» до более чем 2,2x на устойчивой основе. Кроме того, для повышения рейтинга необходимо, чтобы компания поддерживала адекватные показатели ликвидности и как минимум 15%-ный запас в рамках ковенанта.

«Мы считаем повышение рейтингов более чем на одну ступень маловероятным, учитывая текущий уровень суверенного рейтинга Республики Беларусь («В») и наши ожидания того, что компания не сможет пройти стресс-тест в условиях сценария гипотетического суверенного дефолта, что необходимо для присвоения ей рейтинга на уровне выше суверенного. Еще одним фактором, препятствующим повышению рейтинга «Евроторга», является зависимость компании от нехеджированного финансирования в иностранной валюте, поскольку «Евроторг» не генерирует выручки в соответствующей валюте, и такая ситуация, по всей видимости, сохранится. Мы можем пересмотреть прогноз на «Стабильный», если «Евроторг» не сможет улучшить свои кредитные характеристики в ближайшие 12 месяцев, как мы того ожидаем, вследствие ослабления операционных показателей, сохранения низких показателей рентабельности, а также сокращения генерируемого денежного потока. Ухудшение операционных показателей может быть обусловлено неспособностью руководства компании реализовать ее стратегию в отношении роста рентабельности, а также сокращением доли рынка «Евроторга» вследствие усиления конкуренции и соответствующего снижения показателей рентабельности или ухудшения макроэкономической ситуации. Кроме того, мы можем пересмотреть прогноз на «Стабильный» в случае ухудшения показателей ликвидности компании и дальнейшего уменьшения запаса в рамках ковенантов. Давление на суверенные рейтинги Республики Беларусь или ослабление курса национальной валюты относительно доллара США также могут привести к пересмотру прогноза по рейтингам «Евроторга» на «Стабильный», – отметили в S&P.