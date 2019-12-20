Национальный банк Беларуси с 23 декабря выпускает в обращение памятные монеты серии «Архітэктурная спадчына Беларусі»: «Брэсцкая крэпасць», «Палацава-паркавы ансамбль. Жылічы», «Свята-Раства-Багародзіцкая царква. Мураванка», «Петрапаўлаўскі сабор. Гомель», «Спаса-Праабражэнская царква. Полацк», «Траецкае прадмесце. Мінск», являющиеся законным платежным средством Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты выпускаются номиналом 2 рубля, диаметром 23,5 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25000 штук каждого наименования.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью БЕЛАРУСЬ и элементами национального орнамента.

Аверс: в центре – рельефное изображение государственного герба Беларуси; по кругу надписи: вверху – БЕЛАРУСЬ, внизу – 2 РУБЛI, между которыми – стилизованное изображение национального орнамента.

Реверс:

на монете «Брэсцкая крэпасць»: в центре – изображение Брестской крепости в Бресте, по кругу надписи: вверху – БРЭСЦКАЯ КРЭПАСЦЬ, внизу – 2019;

на монете «Палацава-паркавы ансамбль. Жылічы»: в центре – изображение дворцово-паркового ансамбля в д. Жиличи Могилевской области, по кругу надписи: вверху – ПАЛАЦАВА-ПАРКАВЫ АНСАМБЛЬ. ЖЫЛІЧЫ, внизу – 2019;

на монете «Свята-Раства-Багародзіцкая царква. Мураванка»: в центре – изображение церкви Рождества Богородицы в д. Мурованка Гродненской области, по кругу надписи: вверху – СВЯТА-РАСТВА-БАГАРОДЗІЦКАЯ ЦАРКВА. МУРАВАНКА, внизу – 2019;

на монете «Петрапаўлаўскі сабор. Гомель»: в центре – изображение Петропавловского собора в Гомеле, по кругу надписи: вверху – ПЕТРАПАЎЛАЎСКІ САБОР. ГОМЕЛЬ, внизу – 2019;

на монете «Спаса-Праабражэнская царква. Полацк»: в центре – изображение Спасо-Преображенской церкви в Полоцке Витебской области, по кругу надписи: вверху – СПАСА-ПРААБРАЖЭНСКАЯ ЦАРКВА. ПОЛАЦК, внизу – 2019;

на монете «Траецкае прадмесце. Мінск»: в центре – изображение Троицкого предместья в Минске, по кругу надписи: вверху – ТРАЕЦКАЕ ПРАДМЕСЦЕ. МІНСК, внизу – 2019.

Монеты отчеканены в АО «Монетный двор Польши» качеством «анциркулейтед».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.