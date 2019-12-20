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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ТОПЛИВО НА АЗС ПОДОРОЖАЛО НА КОПЕЙКУ
10:04 23.12.2019
В Беларуси c 22 декабря топливо на АЗС подорожало на 1 копейку.
«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 до 66,6 доллара США за 1 баррель», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».
В частности, цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,63 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,73 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,95 рубля, ДТ – 1,73 рубля.
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