Срок уплаты сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма за 2020 год истекает 30 декабря 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, поскольку установленный срок уплаты сбора – 28.12.2019 приходится на выходной день, то согласно статье 4 Налогового кодекса срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий за ним рабочий день – 30.12.2019.

Уплата сбора за 2020 год не производится в следующих случаях:

1. субъект агроэкотуризма - физическое лицо в 2019 году прекратил в установленном порядке осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

В соответствии с пунктом 10 указа №365 от 09.10.2017 «О развитии агроэкотуризма» при прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма направляют в районный исполнительный комитет по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма письменное уведомление по форме, установленной постановлением Министерства спорта и туризма Беларуси №30 от 23.11.2017.

Субъекты агроэкотуризма признаются прекратившими деятельность с даты получения письменного уведомления районным исполнительным комитетом по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма;

2. субъект агроэкотуризма – физическое лицо приостановил в установленном порядке осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, и не возобновил ее осуществление в 2019 году.

Согласно пунктам 1, 2 Положения о порядке приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, физических лиц, осуществляющих предусмотренные законодательными актами виды ремесленной деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, утвержденного постановлением Совета министров №919 от 18.10.2013, физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, вправе приостановить указанную деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет на основании письменного заявления о приостановлении указанной деятельности, представленного такими лицами в налоговый орган по месту постановки на учет.