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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ВЫРОС НА 4%
17:33 20.12.2019
Объем производства электроэнергии в целом по республике увеличился на 4% по отношению к 2018 году и оценивается в объеме 40,3 млрд кВт×ч. Об этом сообщил на пресс-конференции 19 декабря заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
По его словам, увеличение обусловлено значительным, более чем в 2,2 раза, ростом ее поставок на экспорт. Экспорт электроэнергии ожидается в объеме 2,25 млрд кВт×ч.
Потребление электроэнергии в Беларуси в 2019 году ожидается в объеме 38,3 млрд кВт×ч, темп роста по году оценивается в размере 1,3%.
«В текущем году, как и в 2018 году, вся потребность в электрической энергии обеспечивается за счет ее выработки на собственных энергоисточниках. Благодаря проведенной масштабной модернизации генерирующих мощностей с применением самых эффективных технологий мы полностью отказались от импорта электрической энергии», – отметил М. Михадюк.
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