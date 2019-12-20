Объем производства электроэнергии в целом по республике увеличился на 4% по отношению к 2018 году и оценивается в объеме 40,3 млрд кВт×ч. Об этом сообщил на пресс-конференции 19 декабря заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По его словам, увеличение обусловлено значительным, более чем в 2,2 раза, ростом ее поставок на экспорт. Экспорт электроэнергии ожидается в объеме 2,25 млрд кВт×ч.

Потребление электроэнергии в Беларуси в 2019 году ожидается в объеме 38,3 млрд кВт×ч, темп роста по году оценивается в размере 1,3%.

«В текущем году, как и в 2018 году, вся потребность в электрической энергии обеспечивается за счет ее выработки на собственных энергоисточниках. Благодаря проведенной масштабной модернизации генерирующих мощностей с применением самых эффективных технологий мы полностью отказались от импорта электрической энергии», – отметил М. Михадюк.