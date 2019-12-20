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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 68% БЕЛОРУСОВ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАБОТОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ
17:15 20.12.2019

В апреле-мае 2019 года Институтом социологии НАН Беларуси проведен мониторинг общественного мнения по вопросам развития ядерной энергетики в Беларуси и восприятия населением строительства АЭС в части отношения населения к энергетической отрасли страны. Мониторинг проводится ежегодно, начиная с 2005 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, по результатам проведенных исследований в текущем году, энергетическая отрасль удерживает свои позиции, сохраняет высокий авторитет и репутацию в глазах населения. Большинство населения (67,8%) положительно оценили и в целом удовлетворены работой энергетической отрасли, экспертные оценки еще выше – 84,1%.

Улучшение энергетической ситуации в стране признали 35,2% среди населения и 32,2% экспертов, сохранение на прежнем высоком уровне – 41,8% и 56,4%, соответственно. За обобщенными цифрами позитивных оценок работы энергетиков и высокой общей удовлетворенности людей услугами отрасли, стоят устойчивые позитивные индивидуальные суждения, базирующиеся на отсутствии серьезных претензий и нареканий населения к энерго- и теплоснабжению.

В ходе исследования респондентам также предполагалось спрогнозировать возможное изменение ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны при вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС. По итогам опроса оценки респондентов достаточно оптимистичны: 59,3% опрошенных уверены в улучшении ситуации в ТЭК, 22,3% – в том, что она не изменится в худшую сторону и только 3,7% – допускают ухудшение.

Социологический опрос проводится среди населения (2000 респондентов) и экспертов (200 респондентов из числа руководителей и ведущих специалистов энергетической отрасли, ученых и преподавателей профильных высших учреждений образования, руководителей и специалистов исполнительных органов власти, главных энергетиков крупнейших предприятий страны).
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