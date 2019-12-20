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ЭКОНОМИКА РБ


В «БЕЛНЕФТЕХИМЕ» РАССКАЗАЛИ, КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ЦЕНА НА ТОПЛИВО В 2020 ГОДУ
17:06 20.12.2019

Стратегия поэтапного изменения цен на топливо пока остается самым оптимальным вариантом для соблюдения баланса соотношения «цена-качество» продукции белорусской нефтепереработки и для защиты интересов автовладельцев. Об этом в интервью порталу «НЕФТЕХИМИЯ» заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков.

В республиканском бюджете на 2020 год заложена цена нефти в 60 долларов за баррель. Однако, по прогнозам экспертов, цена нефти в течение года будет расти.

«В декабре 2019 года рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до 66,3 доллара за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже 69 долларов за баррель. С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года. В результате снижается эффективность нефтепереработки, ведь в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает нефть и другие ресурсы, приобретаемые за валюту», – сказал А. Бунаков.

По результатам заседания Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) 5-6 декабря в Вене страны-участницы обязались сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. Сокращение предложения всегда ведет к росту цены.

По словам зампредседателя «Белнефтехима», на рост цены нефти также влияет прогресс в урегулировании торгового спора между США и Китаем и замедление роста нефтедобычи в Соединенных Штатах.

Таким образом, на следующий год вырисовывается перспектива роста котировок на углеводородное сырье. Согласно последним отчетам ОПЕК и информации международных инвестиционных банков рынок столкнется с дефицитом «черного золота».

Все эти факторы могут привести к росту котировок, которые превысят 80 долларов за баррель.

«Близлежащие европейские рынки в течение года под воздействием роста котировок на нефть провели коррекцию цен на 2-7%. Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках. Таким образом реализуемая концерном стратегия ценообразования обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей. Наша стратегическая цель — сохранить энергетическую безопасность Беларуси. Добиться этого можно только при устойчивом развитии отечественной нефтепереработки. Отсутствие нефтеперерабатывающих мощностей в стране автоматически приводит к подорожанию топлива, поскольку цены и условия диктуют зарубежные поставщики», – отметил А. Бунаков.
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