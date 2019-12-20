В январе-ноябре 2019 г. организациями всех форм собственности в столице построено 5,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, введено в эксплуатацию 350,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 57,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 16,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 46,5 тыс. квадратных метров.