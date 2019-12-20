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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В МИНСКЕ ПОСТРОЕНО 5,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
16:57 20.12.2019
В январе-ноябре 2019 г. организациями всех форм собственности в столице построено 5,2 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, введено в эксплуатацию 350,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 57,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 16,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 46,5 тыс. квадратных метров.
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