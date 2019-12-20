По предварительным оценкам, в 2019 г. объем экспорта медицинских услуг Беларуси должен достичь $46 млн (в 2018 г. этот показатель составил около $43 млн). Такая информация приводится в спецвыпуске журнала Export of Belarus Национального центра маркетинга МИД Беларуси, посвященном рынку медицинских и оздоровительных услуг, а также фармацевтической промышленности нашей страны.

В последние годы интерес иностранных граждан к белорусской медицине уверенно растет.

«Это прямой результат огромной работы по совершенствованию материально-технической базы организаций отечественного здравоохранения, интенсивному развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи, внедрению новых медицинских технологий и методик лечения, повышению уровня сервиса», - отметил министр здравоохранения Владимир Караник.

В прошлом году белорусские клиники оказали медицинскую помощь более 150 тыс. иностранцев из 130 стран. Растет средний чек на одного иностранного пациента: если в 2010 г. он составлял около $85, то сейчас — более $300.

Холдинг «Белфармпром» объединяет 8 организаций-участников, с 27 организациями заключены договоры о сотрудничестве. Холдинг производит более 60% объема отечественных лекарственных средств, из них 44% отправляется на экспорт. Эта продукция поставляется в более чем 30 стран мира, ведется активная работа по расширению экспортной географии.

Ежегодно в отечественных здравницах отдыхает около 1,3 млн человек, из них 200 тыс. — гости из-за рубежа, выручка от экспорта санаторно-курортных и оздоровительных услуг составляет около $100 млн. По мнению директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, брендом белорусских санаториев является именно медицинская составляющая. И, благодаря безвизовому режиму, среднегодовая численность зарубежных гостей в белорусских здравницах, расположенных на безвизовых приграничных территориях Брестской и Гродненской областей, увеличилась в два и более раза.

Export of Belarus издается Национальным центром маркетинга при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси. Журнал рассчитан на зарубежную аудиторию, языки выпуска — русский и английский. Он будет распространяться на крупных международных мероприятиях в нашей стране и за рубежом, а также загранучреждениями Беларуси для продвижения интересов отечественных предприятий за рубежом.