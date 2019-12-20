Прокуратура Могилева проверила исполнение законодательства, которое регулирует распределение, перераспределение и направление на работу выпускников учреждений образования областного центра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, нарушения выявлены как со стороны учреждений образования, так и нанимателей.

В соответствии с ч.1 ст.281 Трудового кодекса выпускникам государственных учреждений образования, получившим профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование, которым место работы предоставлено путем распределения, лицам с особенностями психофизического развития, получившим специальное образование на уровне общего среднего образования, военнослужащим срочной военной службы, уволенным из Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Беларуси, а также гражданам, уволенным с альтернативной службы, гарантируется предоставление первого рабочего места.

Установлены также факты, когда выпускники под разными предлогами отказывались приступать к работе у нанимателей, к которым их направили по распределению.

Так, индивидуальный предприниматель из Кричева сообщил в учреждение образования информацию о том, что выпускник И. работал у него два года в должности монтера 3 разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

О приеме И. наниматель уведомил учреждение образования – направил заполненное подтверждение о прибытии последнего к месту работы, указанному в свидетельстве о направлении на работу.

Вместе с тем при проверке прокуратура Могилева установила, что индивидуальный предприниматель в период отработки выпускника не уплачивал в отношении его обязательные страховые взносы. Это свидетельствовало об отсутствии между ними трудовых отношений.

Со слов предпринимателя, И. не осуществлял трудовую деятельность в период обязательной отработки, а лишь изредка помогал ему как родственнику на безвозмездной основе.

Факты, изложенные в объяснениях индивидуального предпринимателя, подтвердил и сам выпускник.

Как итог – прокуратура Могилева поручила органам внутренних дел провести проверку в отношении индивидуального предпринимателя в порядке уголовно-процессуального закона.

Согласно ст.88 Кодекса об образовании выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы, обязаны возместить в республиканский и (или) местный бюджет средства, затраченные государством на их подготовку.

Теперь молодой человек обязан оплатить полный курс своего обучения стоимостью более 4,4 тыс. рублей. В случае невозмещения затраченных государством средств на его обучение эта сумма может быть взыскана в судебном порядке.

Всего по результатам проверок прокуратура Могилева внесла 6 представлений в учреждения образования города, инициировала привлечение к дисциплинарной ответственности 18 ответственных лиц.