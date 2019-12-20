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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭНЕРГО РАССЧИТЫВАЕТ СЭКОНОМИТЬ В 2019 ГОДУ ПОЧТИ 114 МЛН РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ЭНЕРГИИ
15:45 20.12.2019

Наряду с модернизацией основных фондов и внедрением новых современных технологий проводится системная работа по снижению затрат на производство и реализацию энергии – экономический эффект за 2019 год ожидается в размере 113,6 млн рублей. Об этом на пресс-конференции 19 декабря сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По его словам, это также позволило в 2019 году снизить тарифы на электрическую энергию для промышленных потребителей в среднем на 3%.

Замминистра отметил, что в текущем году завершены работы по реконструкции объектов на Гродненской ТЭЦ-2 (введено 70 МВт генерирующих мощностей) и Могилевской ТЭЦ-1 (введено 12 МВт), введены в эксплуатацию подстанции 330 кВ «Металлургическая» и «Минск-Северная». Продолжаются работы по реконструкции Минской ТЭЦ-3. В 2019 году построено и реконструировано более 1,5 тыс. км электрических сетей 0,4-330 кВ и произведена замена более 200 км тепловых сетей.

Введены новые тарифные группы на электрическую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения для населения и бюджетных организаций. Отменена система дифференцированной оплаты населением электрической энергии в зависимости от объемов ее потребления.

«В целом по итогам года отрасль выполнила все доведенные правительством показатели. Наиболее значимый проект, реализуемый в отрасли – это сооружение Белорусской атомной станции. Этот проект важен для развития не только энергетической сферы, но и всей национальной экономики.

Реализация проекта позволит: во-первых, снизить удельный вес газа при производстве энергии с 95 до 60%; во-вторых, уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу до 10 млн т в год; в-третьих, придать качественно новый интеллектуальный и технологический импульс развития страны и обеспечить дополнительные гарантии укрепления государственной независимости и экономической безопасности Беларуси», – подчеркнул М. Михадюк.

В настоящее время на первом энергоблоке БелАЭС ведутся предпусковые операции, на втором энергоблоке наряду со строительными работами ведется монтаж основного технологического оборудования. В 2020 году состоится ряд ключевых событий: завоз ядерного топлива на площадку строительства, физический и затем энергетический пуск, включение в энергосистему первого энергоблока АЭС. Продолжается работа по реализации мероприятий по интеграции БелАЭС.

В текущем году завершена реконструкция подстанции 330 кВ «Минск Северная», которая включена в схему выдачи мощности Белорусской атомной электростанцией. Реализация данного проекта повысила надежность электроснабжения Минского энергоузла и всей энергосистемы в целом. Завершена реконструкция подстанций «Белорусская» 750 кВ и «Могилев» 330 кВ. Проводится работа по строительству пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт и электрокотлов на объектах энергосистемы суммарной мощностью 836 МВт. По-прежнему большое внимание уделяется развитию и модернизации электрических, тепловых и газовых сетей. Реализация таких проектов запланирована государственными программами «Строительство жилья» и «Комфортное жилье и благоприятная среда», а также отраслевых программ развития электроэнергетики, газовой отрасли, торфяной промышленности.
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