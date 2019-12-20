В компании А1 появился тарифный план-конструктор «Проще простого» с включенным интернет-трафиком и автоматической блокировкой выхода в интернет при его израсходовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для тарифного плана предусмотрены различные пакеты услуг связи, которые абонент может сам подключать в тех объемах, которые требуются.

Размер абонентской платы на тарифном плане «Проще простого» составляет 1,9 руб. в месяц. В эту стоимость уже включены 100 МБ интернет-трафика, которых вполне достаточно для использования в устройствах, потребляющих небольшие объемы интернет-трафика, – от «умных» часов до видеорегистраторов и систем сигнализации.

«Проще простого» будет интересен для тех пользователей смартфонов, которые хотят контролировать потребление услуг и свои расходы, а также сами конфигурировать свой тариф.

е услуги в тарифе добавляются по принципу конструктора. Так, если требуется увеличить объем интернет-трафика или добавить возможность совершать звонки и обмениваться SMS-сообщениями, достаточно выбрать и подключить нужную услугу в подходящем объеме:

пакеты минут внутри сети: 500 мин – 3,85 руб., безлимит внутри сети – 6,9 руб.; срок действия – 30 дней с автоматическим продлением;

пакеты минут во все сети: 50 мин – 2,28 руб., 150 мин – 5,4 руб., 450 мин – 12,64 руб.; срок действия – 30 дней с автоматическим продлением;

пакеты интернет-трафика: 500 МБ – 3,99 руб., 1 ГБ – 5,99 руб., 3 ГБ – 8,99 руб.; срок действия – разово на 30 дней;

пакеты SMS: 100 SMS – 0,98 руб., 300 SMS – 2,08 руб., 500 SMS – 2,75 руб.; срок действия – 30 дней с автоматическим продлением.