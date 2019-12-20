Белорусские НПЗ могут перерабатывать 24 млн тонн российской нефти в год. Об этом в интервью порталу «НЕФТЕХИМИЯ» заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков

«Технические возможности первичных и вторичных процессов белорусских НПЗ позволяют обеспечить переработку нефти в объеме 24 млн т в год — по 12 млн т на каждом НПЗ. В I квартале 2020 года «Нафтан» готов переработать 3 млн т, Мозырский НПЗ — 2,9 млн т», – сказал А. Бунаков.

По его словам, нефтепродукты, которые вырабатывают белорусские НПЗ, соответствуют всем международным требованиям по качеству и востребованы на внешних рынках. Направления продаж нефтепродуктов прорабатываются и определяются Белорусской нефтяной компанией с учетом логистики поставок и других условий реализации.

В декабре Беларусь и Россия подписали индикативный баланс, согласно которому в нашу страну будет поставлено 24 млн т нефти.

Зампредседателя «Белнефтехима» пояснил, каким образом такой объем нефтепродуктов будет транспортироваться.

«Это не новый опыт для обеих сторон. В 2015 году на наши заводы было поставлено 23,5 млн т нефти. У нас и сегодня есть возможность переработки таких объемов, имеется необходимая транспортная инфраструктура. И отечественные заводы, и наш постоянный партнер — Белорусская железная дорога готовы обеспечить перевозку всего объема нефтепродуктов», – отметил А. Бунаков.