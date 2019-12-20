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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ПОСТУПИЛО 212,4 МЛН РУБЛЕЙ
14:26 20.12.2019
За январь-ноябрь 2019 г. в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 212,4 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений за этот период составил 89,6% или 190,2 млн. рублей. Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 11,9 млн. рублей (5,6% от поступившей суммы), физическими лицами – 10,3 млн. рублей (4,8%).
Основными бюджетообразующими источниками являлись поступления подоходного налога с физических лиц – 37,3%, акцизы – 13,3%, НДС – 11,7 %, налог на прибыль – 5,8%, налог на недвижимость – 5,3%, земельный налог – 4,9%, налог при упрощенной системе налогообложения – 4,8%.
В пятерку наиболее крупных плательщиков Бобруйска входят ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Групп», Бобруйское государственное предприятие «Водоканал», филиал «Бобруйский торговый центр «Корона», ОАО «Красный пищевик». Удельный вес поступивших от них платежей составил 29,1 % в общих поступлениях в бюджет.
Всего по состоянию на 1 декабря 2019 г. на учете в инспекции МНС по г.Бобруйску состоит 56 883 плательщика налогов (сборов, пошлин), в том числе 2 484 организации, 5 313 индивидуальных предпринимателей и 49 086 физических лиц.
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