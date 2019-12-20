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ЭКОНОМИКА РБ


В РНПЦ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ПРОВЕДЕНА УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
13:46 20.12.2019

В РНПЦ детской хирургии 18 декабря впервые на просторах СНГ проведена уникальная операция по закрытию дефекта межпредсердной перегородки под контролем внутрисердечного УЗИ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, эта история началась достаточно давно. Одиннадцать лет назад при рождении мальчика Всеволода белорусские врачи сразу обнаружили несколько пороков развития. По разрешению родителей и врачей можно сказать, что была обнаружена атрезия пищевода и дефект межпредсердной перегородки.

Практически сразу после рождения мальчик был первый раз прооперирован. Ему была выполнена пластика – восстановление пищевода. В дальнейшем Всеволод перенес в различные сроки серию тяжелых оперативных вмешательств по восстановлению пищевода.

И вот сейчас, когда мальчик уже окреп и подрос, пришло время закрыть дефект в сердце. Как рассказал директор центра Константин Дроздовский, в подавляющем числе случаев в центре такие процедуры производятся без большого разреза и остановки сердца: пункционно через маленький прокол в бедре в сердце проводится катетер и в дефект перегородки устанавливается специальное устройство – окклюдер.

Однако для выполнения данного вмешательства необходимо было провести чрезпищеводное УЗИ (процедура, при которой специальный датчик для интраоперационного контроля заводится в пищевод).

В данном случае выполнить такое исследование было невозможно: у пациента пищевод был сформирован из трансплантированной кишки, которая к тому же располагается позади грудины перед сердцем. Также и открытая хирургия для этого пациента была невыполнима без угрозы травмы трансплантата пищевода. Было принято решение провести операцию под контролем внутрисердечного ультразвукового датчика.

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии центра Павел Черноглаз отметил, что уникальность операции заключалась в том, что специальный миниатюрный датчик был проведен непосредственно в сердце пациента через бедренную вену. Хирург проводил операцию под визуальным ультразвуковым контролем изнутри сердца пациента! Операция прошла успешно, дефект закрыт, осложнений не было. Без применения данной технологии оказать помощь такому пациенту было бы практически невозможно.

Сегодня маленький пациент Детского хирургического центра и его мама вернулись домой.
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