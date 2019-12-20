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ЭКОНОМИКА РБ


ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛИЧНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНИТСЯ В ЯНВАРЕ
13:41 20.12.2019

График работы столичного пассажирского транспорта изменится в январе 2020 года из-за переносов рабочих дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», работа городского пассажирского транспорта будет запланирована по следующему графику:

4 января – городской пассажирский транспорт будет работать по графику буднего дня;

1-2, 5-7 января – автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты по графику воскресного дня;

11 января – работа троллейбусных и автобусных маршрутов будет запланирована по субботнему дню, трамвайных маршрутов – по воскресному дню.

Также в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 1 и 6 января:

работа автобусных маршрутов №№76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется;

организуется работа автобусного маршрута №134с;

на маршрутах №130, №140 будет уменьшено количество подвижного состава.
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