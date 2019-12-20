ЭКОНОМИКА РБ

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛИЧНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНИТСЯ В ЯНВАРЕ

13:41 20.12.2019 График работы столичного пассажирского транспорта изменится в январе 2020 года из-за переносов рабочих дней. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», работа городского пассажирского транспорта будет запланирована по следующему графику: 4 января – городской пассажирский транспорт будет работать по графику буднего дня; 1-2, 5-7 января – автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты по графику воскресного дня; 11 января – работа троллейбусных и автобусных маршрутов будет запланирована по субботнему дню, трамвайных маршрутов – по воскресному дню. Также в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 1 и 6 января: работа автобусных маршрутов №№76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется; организуется работа автобусного маршрута №134с; на маршрутах №130, №140 будет уменьшено количество подвижного состава.