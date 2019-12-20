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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРУЧКА ОАО «БЕЛКНИГА» ПРЕВЫСИЛА 39 МЛН РУБЛЕЙ
12:56 20.12.2019

За десять месяцев 2019 года выручка ОАО «Белкнига» от реализации товаров, продукции, работ и услуг превысила 39 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор ОАО «Белкнига» Александр Вашкевич.

По его словам, в настоящее время ОАО «Белкнига» насчитывает 101 торговый объект, в том числе 88 книжных магазинов и сеть павильонов и киосков. Торговая сеть расположена во всех областях республики.

«Сеть активно развивается. За 2018-2019 годы открыто 8 новых книжных магазинов. После модернизации в 2019 году открыты Дом книги «Светоч» и книжный магазин «Эрудит». За 10 месяцев этого года достигнуты неплохие результаты: выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг превысила 39 млн рублей. Продажа продукции белорусского производства составляет более 70%», – сказал А. Вашкевич.

Он также отметил, что по результатам 2018-2019 годов самой продаваемой книгой стала «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича издательства «Попурри» (в 2020 году будет отмечаться 90-летие со дня рождения классика). Также среди наиболее продаваемых книг – «Дзіцячы атлас Беларусі» («Мастацкая літаратура»), фотоальбом «Беларусь замковая» («Полиграфкомбинат им.Я.Коласа»).

В планах «Белкниги» – расширение географии присутствия книжной продукции белорусских производителей во всех регионах страны, совершенствование организации работы интернет-магазина, поэтапное внедрение накопительной системы скидок (дисконтной карты ОАО «Белкнига»), увеличение объемов продаж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, сегодня ОАО «Белкнига» осуществляет оптово-розничную торговлю книжной и другой печатной продукцией, выпускаемой в республике и за ее пределами, на белорусском, русском и других языках, канцелярскими и офисными принадлежностями, оказывает услуги по хранению печатной продукции на территории Беларуси.
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