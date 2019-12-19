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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 80% ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ ОФОРМЛЯЮТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ «МИНСК» В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ
11:53 20.12.2019
В нынешнем году сотрудники Минской региональной таможни осуществили таможенные операции в отношении 150 тыс. партий товаров, перемещаемых воздушным транспортом через таможенную границу ЕАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, 83% партий авиагрузов, прибывающих в Национальный аэропорт «Минск», оформляются таможенниками в течение 2 часов, такое же количество экспортных партий товаров, перемещаемых международным воздушным транспортом, выпускаются за 5 минут. В этом отношении таможенники уже превысили показатели, установленные Стратегией развития таможенных органов на конец нынешнего года.
За 11 месяцев 2019 года таможенный контроль был осуществлен в отношении более 31 тыс. воздушных судов и почти 3 млн физических лиц, пересекающих таможенную границу ЕАЭС.
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