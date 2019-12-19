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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРУДА РАССКАЗАЛО ПРО ПЕРЕНОСЫ РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2020 ГОДУ
11:49 20.12.2019
В соответствии с указом № 464 от 17 декабря 2019 г., который вступает в силу с 20 декабря, 2 января становится общереспубликанским праздничным днем и является нерабочим.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, с учетом изменения в 2020 году нерабочими днями будут:
1 и 2 января – Новый год;
7 января – Рождество Христово (православное Рождество);
8 марта – День женщин;
28 апреля – Радуница;
1 мая – Праздник труда;
9 мая – День Победы;
3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
7 ноября – День Октябрьской революции;
25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).
С учетом изменений, предусмотренных указом, постановлением Совета министров №872 от 18 декабря 2019 года утверждены новые переносы рабочих дней в январе 2020 года.
Таким образом, рабочие дни в 2020 году переносятся:
6 января (понедельник) – на субботу 4 января. При этом днями отдыха будут 5, 6, и 7 января 2020 года – 3 дня;
27 апреля (понедельник) – на субботу 4 апреля. При этом днями отдыха будут 25, 26, 27 и 28 апреля 2020 года– 4 дня.
Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
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