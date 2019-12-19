В соответствии с указом № 464 от 17 декабря 2019 г., который вступает в силу с 20 декабря, 2 января становится общереспубликанским праздничным днем и является нерабочим.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, с учетом изменения в 2020 году нерабочими днями будут:

1 и 2 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта – День женщин;

28 апреля – Радуница;

1 мая – Праздник труда;

9 мая – День Победы;

3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);

7 ноября – День Октябрьской революции;

25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).

С учетом изменений, предусмотренных указом, постановлением Совета министров №872 от 18 декабря 2019 года утверждены новые переносы рабочих дней в январе 2020 года.

Таким образом, рабочие дни в 2020 году переносятся:

6 января (понедельник) – на субботу 4 января. При этом днями отдыха будут 5, 6, и 7 января 2020 года – 3 дня;

27 апреля (понедельник) – на субботу 4 апреля. При этом днями отдыха будут 25, 26, 27 и 28 апреля 2020 года– 4 дня.

Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.