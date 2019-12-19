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ЭКОНОМИКА РБ


НА БАЗЕ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ОТКРЫЛИ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
11:27 20.12.2019

На базе Витебского государственного технического колледжа 19 декабря открыли ресурсный центр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, ресурсный центр создан для практической подготовки специалистов сферы строительства в Витебской области.

В современных лабораториях и мастерских, оснащенных новым учебным оборудованием, будут проходить обучение не только учащиеся Витебского государственного технического колледжа, но и других учреждений профессионально-технического и среднего специального образования Беларуси, осуществляющих подготовку кадров для строительной отрасли.

Открывая центр, министр образования Игорь Карпенко подчеркнул, что поддержка системы профессионального образования Витебской области со стороны Министерства образования весьма значительна. Только в 2019 году из средств республиканского бюджета только в колледж было направлено более 240 тысяч рублей на приобретение новейшего оборудования и средств обучения.

Это второй ресурсный центр, открытый в области в текущем году. А всего в республике их уже 48, по 9 видам экономической деятельности. Ежегодно в них обучается около 25 тысяч человек, в том числе почти 20 тысяч обучающихся учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

По словам министра, открытие данного ресурсного центра обеспечит возможности организации образовательного процесса обучающихся на современном оборудовании в соответствии с требованиями заказчиков кадров, создаст условия не только для организации сетевого обучения учащихся лицеев и колледжей строительного профиля, но и для практико-ориентированной подготовки студентов вузов, дополнительного образования взрослых. Кроме того, оснащенные мастерские центра позволят осуществлять подготовку команд для участия в международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills и совершенствовать уровень профессиональной компетентности национальных экспертов.
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