В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-ноябрь 2019 года поступило 2336,9 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 1024,3 млн руб., местные бюджеты – 1312,6 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 5,4% (прирост 120,6 млн руб.).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,1%, или 2245,2 млн руб. (темп роста 105,5%), в т.ч. от организаций государственного сектора экономики – 75,7%, или 1769,5 млн руб. (106,7%), негосударственного – 20,4%, или 475,7 млн руб. (101,2%).

Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь-ноябрь 2019 года сложились в размере 47,9 млн руб. (темп роста – 106,7%), физическими лицами внесено в бюджет 43,8 млн руб. (100,7%), что составляет, соответственно, 2,1% и 1,8% поступлений.