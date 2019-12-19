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ЭКОНОМИКА РБ
НЕКОТОРЫЕ РЕЙСЫ ПО МАРШРУТУ № 1400-ТК «АВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК» БУДУТ ОТМЕНЕНЫ
09:58 20.12.2019
Некоторые рейсы по маршруту № 1400-ТК «АВ Центральный – Национальный аэропорт Минск» будут отменены в связи с прогнозируемым снижением уровнем пассажиропотока.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», 31 декабря не будет рейсов отправлением от автовокзала в 22:15, 23:25, от аэропорта — в 23:30 и 00:30, 1 января отправлением от «Центрального» в 5:45, от аэропорта — в 7:00.
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