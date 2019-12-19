В январе-ноябре 2019 г. организациями всех форм собственности построено 35,8 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, в эксплуатацию введено 3217 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан введено в эксплуатацию 1249,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 879,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1107 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 34,4% от общего ввода по республике.