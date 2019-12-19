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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ БЖД ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
09:23 20.12.2019

Центр управления перевозками Белорусской железной дороги открылся в Минске.

Как сообщили ЭКОПОЕСС в Аппарате Совмина, Центр управления перевозками - это цифровой технологический комплекс, который призван обеспечить управление процессом перевозок и работой инфраструктуры Белорусской железной дороги в целом.

Его основные задачи - организация и управление перевозочным процессом, обеспечение следования пассажирских и грузовых поездов, технического обслуживания и проведения плановых ремонтных работ на инфраструктуре БЖД, управление локомотивными и вагонными парками, грузовыми вагонами белорусских грузоотправителей, взаимодействие с аналогичными структурами соседних железнодорожных администраций, а также оперативными структурами Беларуси.

ЦУП работал в опытном режиме с 2 декабря, а с 19 декабря вводится в промышленную эксплуатацию.

В центре реализованы уникальные разработки: внедрены технологии диспетчерской и микропроцессорной централизации, которые позволяют диспетчерскому персоналу ЦУП удаленно управлять движением поездов и проводить мониторинг инфраструктуры на всем полигоне дороги.

Важным элементом ЦУП является информационное табло коллективного пользования площадью почти 80 кв. м. Табло состоит из 64 мониторов, имеет высокую степень разрешения, что создает комфортные условия для работы диспетчеров. Среди преимуществ табло - наличие различных режимов отображения информации и возможность их быстрого переключения. Это позволяет в режиме реального времени оперативно оценивать работу дороги в целом, вырабатывать необходимые управленческие решения по организации перевозочного процесса.

Белорусская железная дорога с целью оптимизации разделена на 21 диспетчерский участок. В настоящее время из ЦУП обеспечивается движение поездов по 13 таким участкам на проходящих по территории Беларуси основных международных транспортных коридорах. К 2022 году все диспетчерские участки будут управлять движением поездов из ЦУП.

Рабочее место поездного диспетчера оборудовано рядом автоматизированных систем. Их работоспособность обеспечивает центр обработки данных ЦУП. Здесь расположены собственные локальные вычислительные ресурсы и оперативно-технологическая связь.

В ближайшем будущем на БЖД планируется внедрить автоматизированную систему "автодиспетчер", которая позволит выполнять функции по формированию маршрутов приема/отправления поездов при соблюдении всех необходимых требований к безопасности движения.

Строительство здания ЦУП было выполнено по проекту государственного предприятия «Институт «Белжелдорпроект», генеральный подрядчик – ОАО «Стройтрест №4».
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