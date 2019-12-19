ЭКОНОМИКА РБ

ВОРКШОП-ФАМТРИП MICE IN MINSK ПРОЙДЕТ 7-8 ФЕВРАЛЯ В МИНСКЕ

17:49 19.12.2019 Воркшоп-фамтрип MICE in MINSK пройдет 7-8 февраля в Минске. Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, белорусские представители MICE-индустрии встретятся с российскими и международными компаниями и агентствами. Планируется участие 15 компаний с каждой стороны. В течение двух дней участники проведут индивидуальные переговоры, ознакомятся с туристической инфраструктурой Минска и пригорода. Мероприятие направлено на развитие и продвижение Минска как MICE-дестинации [прим. MICE (от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Events) — область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий].