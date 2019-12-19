ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕСНУЮ ТЕХНИКУ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В ВОЛОГДЕ
17:41 19.12.2019

Компания «Амкодор-Онего» представила технику для лесопромышленного комплекса собственного производства на Международном лесном форуме и выставке «Российский лес», которые прошли 4-6 декабря в Вологде (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «Амкодор», в настоящее время на складе ООО «Амкодор-Онего» в Петрозаводске имеются в наличии форвардеры АМКОДОР 2662-01, АМКОДОР 2682-01 и харвестер АМКОДОР 2561 с харвестерными головками KESLA RH25 и KESLA RH27. В отношении них выдано заключение о подтверждении данного производства выпускаемой промышленной продукции на территории России.

Таким образом, на эту продукцию распространяются скидка с авансового платежа в лизинг в размере 10-15% и скидка на технику в размере 10% в рамках постановлений правительства России №518 и №547.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2019
валюта курс
EUR 2.3413
USD 2.1047
RUB 3.3670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3413 -0.0036
USD 2.1047 +0.0027
RUB 3.3670 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3410 2.3440
USD 2.1020 2.1060
RUB 3.3630 3.3690
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1140
EUR/RUB 69.4500 69.8000
USD/RUB 62.3500 62.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте