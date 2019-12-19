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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСНУЮ ТЕХНИКУ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В ВОЛОГДЕ
17:41 19.12.2019
Компания «Амкодор-Онего» представила технику для лесопромышленного комплекса собственного производства на Международном лесном форуме и выставке «Российский лес», которые прошли 4-6 декабря в Вологде (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «Амкодор», в настоящее время на складе ООО «Амкодор-Онего» в Петрозаводске имеются в наличии форвардеры АМКОДОР 2662-01, АМКОДОР 2682-01 и харвестер АМКОДОР 2561 с харвестерными головками KESLA RH25 и KESLA RH27. В отношении них выдано заключение о подтверждении данного производства выпускаемой промышленной продукции на территории России.
Таким образом, на эту продукцию распространяются скидка с авансового платежа в лизинг в размере 10-15% и скидка на технику в размере 10% в рамках постановлений правительства России №518 и №547.
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